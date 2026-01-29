Cattolini in politica, nell’anniversario della nascita del Movimento Popolare una serata con Formigoni a Gallarate
Promosso dal Centro Culturale Tommaso Moro, l’evento è a ingresso libero e intende rilanciare la riflessione sul ruolo sociale dei cristiani
A cinquant’anni dalla nascita del Movimento Popolare, Gallarate ospita un incontro pubblico per riscoprire l’attualità dell’impegno dei cattolici nella vita pubblica italiana. L’appuntamento è fissato per martedì 3 febbraio 2026 alle ore 21, presso la Sala delle ex Scuderie Martignoni di via Venegoni 3.
Cinquant’anni di storia, uno sguardo sul presente
Il Movimento Popolare nacque a Milano nel 1975 come rete di cristiani impegnati nella società civile. In vent’anni di attività, fu protagonista di numerose iniziative sociali su scala nazionale e influenzò la scena politica locale, regionale, nazionale ed europea. A rievocarne la storia e a riflettere sulla sua attualità sarà la presentazione del volume “Movimento Popolare. Materiali per una storia” (Cantagalli Editore, 2025), firmato da Rodolfo Casadei, Roberto Formigoni e Gian Franco Lucini.
All’incontro interverranno due protagonisti diretti di quell’esperienza: Roberto Formigoni, fondatore e presidente del Movimento Popolare fino al 1987, già eurodeputato, parlamentare e presidente della Regione Lombardia dal 1995 al 2013; Giuseppe Zola, promotore della scuola “La Zolla” e da sempre attivo sui temi della libertà educativa. Zola fu eletto nel Consiglio Comunale di Milano con la DC e ricoprì il ruolo di assessore ai servizi sociali.
L’incontro è promosso dal Centro Culturale Tommaso Moro di Gallarate, realtà attiva sul territorio nella proposta di iniziative di approfondimento culturale e civile. L’ingresso è libero.
