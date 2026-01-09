Club Scherma Varese, esordio “italiano” per la russa Sofya Erochova
La 22enne sciabolatrice ha lasciato Mosca all'inizio della guerra e dopo aver vissuto a Parigi è pronta a ripartire. A Bolzano la prima gara con la divisa varesina
Il Club Scherma Varese si rinforza con l’arrivo di una atleta di caratura internazionale. Alla corte della società diretta dal maestro Antonio Pagano approda infatti la russa Sofya Erochova, sciabolatrice – l’arma in cui è specializzato il CSV – 22enne che da tempo si è trasferita a Parigi.
Sofya, che è anche una campionessa di scacchi, ha lasciato Mosca – dove è nata – nel primo periodo di guerra tra la sua nazione e l’Ucraina e si è stabilita nella capitale francese per lavorare come programmatrice. Con sé ha però portato la sua sacca da scherma con la speranza di tornare a calcare le pedane, anche di Coppa del Mondo, già misurate in passato. Un sogno che non si è realizzato e che ha avuto come conseguenza l’addio allo sport di Erochova.
Proprio a Parigi la giovane virtuosa della sciabola ha però assistito a una gara dove erano presenti i ragazzi del Club Scherma Varese: dall’incontro è nata una profonda amicizia che ha indotto la squadra bosina ad “adottare” Sofya, che ha accettato di tornare a impugnare l’arma indossando la divisa del CSV.
La seconda vita sportiva della giovane moscovita è quindi pronta a decollare nel prossimo fine settimana: a Bolzano Erochova gareggerà per il Club Scherma Varese nella gara di qualificazione nazionale tra sabato 10 e domenica 11 gennaio. Un’occasione per ritrovare gioia e serenità oltre che per far ripartire una carriera promettente, visto che il talento non manca di sicuro.
