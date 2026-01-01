Concerto di Capodanno a Busto Arsizio, Maffioli: «La cultura è una necessità»

Un nuovo anno iniziato nel segno della musica, della cultura e della bellezza. Il tradizionale Concerto di Capodanno, ospitato al Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio, si è confermato anche quest’anno come il regalo dell’Amministrazione comunale alla città: un augurio condiviso per l’anno che si apre, vissuto insieme in un teatro gremito.

Un “viatico”, come lo ha definito l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, affinché il 2026 sia colmo di benessere, relazioni feconde, scambi e crescita, individuale e collettiva, anche attraverso l’offerta culturale. «Un anno che ci veda vicini, Amministrazione e cittadini – ha sottolineato – per il bene della nostra Busto, che stiamo trasformando anche grazie alla cultura».

Protagonista della mattinata è stato il concerto di Musikademia, con l’orchestra Du.Ca diretta dal maestro Davide Bontempo, organizzato dall’Amministrazione comunale con il supporto fondamentale degli sponsor. Un appuntamento molto atteso che ha registrato un successo pieno, testimoniato dalla partecipazione calorosa del pubblico.

A sorprendere il pubblico è stata anche l’apertura speciale di quest’anno: un video realizzato dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, con protagoniste le ballerine di Aretè Oltreladanza, impegnate in una coreografia suggestiva all’interno dei musei cittadini. Un omaggio che ha avvicinato Busto Arsizio ai grandi concerti italiani ed europei di Venezia e Vienna, valorizzando al tempo stesso alcune delle eccellenze culturali locali.

«Noi saremo pronti a offrire cultura come sappiamo, con quantità e qualità», ha concluso Maffioli. «Perché un teatro pieno è la migliore conferma che di bellezza c’è un estremo bisogno». Un messaggio chiaro e forte, che ribadisce come la cultura non sia un lusso, ma una necessità, capace di unire la comunità e dare senso al futuro della città.