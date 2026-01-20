Varese News

Varese Laghi

Controllo del vicinato, anche Cazzago Brabbia firma il protocollo: sono 71 i comuni nel progetto

Il sindaco Davide Bossi ha siglato l'intesa in Prefettura a Varese davanti al Prefetto Pasquariello. Salgono le adesioni in provincia per il modello di sicurezza che coinvolge direttamente i cittadini

Generico 19 Jan 2026

La rete della sicurezza partecipata si allarga e raggiunge le sponde del Lago di Varese. Nella mattinata del 15 gennaio, il sindaco di Cazzago Brabbia, Davide Bossi, ha sottoscritto presso la Prefettura di Varese il protocollo d’intesa per il progetto “Controllo del Vicinato”.

La firma è avvenuta alla presenza del Prefetto Salvatore Pasquariello, suggellando l’adesione di Cazzago a un documento già stipulato nell’ottobre 2023 da una cinquantina di amministrazioni locali e ora in costante crescita.

I numeri della provincia

Con l’ingresso di Cazzago Brabbia (paese con poco più di 700 abitanti), il numero dei Comuni della provincia di Varese che hanno scelto di adottare questo strumento sale a 71. Un dato significativo che testimonia come la sicurezza sia sempre più percepita dai cittadini come un diritto primario e una componente essenziale della qualità della vita.

Il protocollo, approvato dal Ministero dell’Interno e concordato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è giunto al suo secondo triennio di applicazione, dopo una prima positiva esperienza avviata nel 2019.

Come funziona il progetto

Il “Controllo del Vicinato” non si sostituisce alle Forze dell’Ordine, ma punta sulla collaborazione attiva dei residenti. Attraverso la costituzione di gruppi locali, i cittadini sono chiamati a: Osservare con attenzione ciò che accade nel proprio quartiere; Segnalare situazioni sospette o anomalie alle autorità competenti; Rafforzare il senso di comunità e la solidarietà tra vicini.

Un modello in espansione

Dopo la sottoscrizione collettiva del 2023, l’interesse verso questa iniziativa non si è fermato. La Prefettura di Varese continua a ricevere manifestazioni di interesse da parte di altri sindaci, segno di un modello che funziona e che mira a creare una rete capillare di prevenzione su tutto il territorio provinciale.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.