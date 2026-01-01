Crans-Montana, Bertolaso al Niguarda: «Pronti ad accogliere altri feriti»

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, in visita all’Ospedale Niguarda di Milano, dove sono arrivati in elicottero i primi tre cittadini italiani rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana.

Si tratta di una ragazza di 29 anni e due ragazzi di 16 anni, tutti in condizioni critiche: i pazienti sono intubati e presentano ustioni estese sul 30–40% del corpo. I tre sono stati affidati alle cure del Centro grandi ustioni del Niguarda, struttura di riferimento nazionale per questo tipo di emergenze.

La Regione Lombardia ha confermato che l’ospedale è pronto ad accogliere ulteriori feriti, con la disponibilità immediata di 18 posti letto, nell’ambito del piano di maxi emergenze attivato nelle ore successive alla tragedia.

Parallelamente all’assistenza sanitaria, è stato anche attivato un team di psicologi per fornire supporto alle famiglie dei giovani coinvolti, chiamate ad affrontare ore di forte apprensione e dolore.