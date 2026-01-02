Tragedia Crans-Montana: il presidente della Lombardia Fontana , «Risposta sanità lombarda di altissimo livello»
Il governatore ha ringraziato anche Areu, che ha messo a disposizione gli elicotteri e le equipe per il trasporto in Italia dei feriti, e gli psicologi che affiancano le famiglie delle persone coinvolte
«Ho parlato con i medici, i primari, stiamo seguendo con grandissima attenzione le persone ferite che vengono trasportate a Niguarda per ricevere cure e assistenza a seguito delle ustioni riportate nella drammatica vicenda di Crans-Montana».
Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, venerdì pomeriggio, al termine della visita all’ospedale Niguarda di Milano dove ha incontrato il personale medico, i sanitari e chi si sta occupando della gestione dei ragazzi che sono rimasti colpiti dall’incendio che si è sviluppato nel locale in cui stavano trascorrendo la festa di Capodanno nella località di Crans-Montana, nella Svizzera francese.
Il governatore della Lombardia ha seguito in costante aggiornamento con l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso l’evolversi della situazione dei feriti inviati dalle autorità elvetiche e trasportate all’ospedale di Niguarda con i mezzi dell’elisoccorso.
Presenti all’incontro del pomeriggio anche Alberto Zoli, direttore generale Asst Ospedale Niguarda, Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, direttore Centro ustioni Ospedale Niguarda e Filippo Galbiati, direttore Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso del Niguarda.
«La risposta che l’ospedale di Niguarda sta dando – ha proseguito Fontana – e che la sanità lombarda in generale sta fornendo, è di altissimo livello e di grande professionalità. Desidero ringraziare anche Areu che ha prontamente messo a disposizione gli elicotteri e le rispettive equipe sanitarie che hanno assistito i pazienti durante il trasporto a Niguarda. Determinante anche il ruolo degli psicologi che stanno dialogando con i familiari delle persone ferite, profondamente colpite da una vicenda in cui sono coinvolti direttamente i loro figli o alcuni dei loro amici più stretti. Questi ragazzi hanno vissuto un’esperienza terribile».
«Particolare rilevanza hanno avuto per tutti noi – ha aggiunto il presidente Fontana – anche le parole delle Autorità Svizzere che hanno ringraziato la Lombardia per il proprio supporto concreto. Un supporto che abbiamo garantito e continueremo a garantire con grande senso di responsabilità e di solidarietà».
«Una vicenda inaccettabile che – ha concluso il governatore della Lombardia – ci deve far riflettere: in futuro è necessario prestare ancor più attenzione rispetto a quella che già si presta in termini di rispetto delle misure di prevenzione e di rispetto delle norme di sicurezza. Non si può tollerare più neanche la minima manchevolezza».
