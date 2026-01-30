Cultura, musica e salute: il febbraio della Galleria Boragno a Busto Arsizio

La Galleria Boragno si conferma il cuore pulsante della vita culturale bustocca con un calendario di febbraio ricco di suggestioni. Gli spazi storici di via Milano 4 ospiteranno nelle prossime settimane una serie di incontri che spaziano dalla letteratura di montagna all’antropologia, dalla storia del rock alla prevenzione medica.

Ecco il dettaglio degli appuntamenti:

Montagna e storie di donne (5 febbraio)

Si comincia giovedì 5 febbraio alle 21:00 con la rassegna APPIGLI, curata dal CAI di Busto Arsizio. Protagonista sarà Camilla Anselmi con il suo libro “Dov’è il mio cuore” (Monterosa Edizioni), un viaggio biografico tra i rifugi e i bivacchi italiani intitolati a figure femminili. Un’occasione per riflettere sul legame tra memoria, identità e paesaggio d’alta quota. Modera l’incontro Pamela Lainati.

40 anni di Live Aid (6 febbraio)

Venerdì 6 febbraio alle 18:00, spazio al mito della musica globale. Aldo Pedron e Angelo Negri presenteranno “Live Aid – Il Jukebox globale compie 40 anni” (Arcana). Il racconto del concerto che ha cambiato la storia sarà arricchito dalla musica dal vivo di Cris Mantello. Dialogherà con gli autori Gian Paolo De Tomasi. A seguire, è previsto un aperitivo.

Antropologia nelle miniere di Zenica (7 febbraio)

Sabato 7 febbraio alle 18:00, il docente Giacomo Boragno presenterà il volume “Vasche e martello” di Gianluca Candiani. Il libro è il risultato di un anno di vita vissuta dall’autore nelle viscere della terra insieme ai minatori abusivi di Zenica, in Bosnia-Erzegovina. Un lavoro antropologico unico sul fenomeno delle miniere artigianali in un Paese in perenne transizione.

Poesia e visione contemporanea (8 febbraio)

Domenica 8 febbraio alle 16:00, la poesia torna protagonista con Gian Luigi Caron e la sua raccolta “Far finta di essere Sani durante l’Apocalisse di Giovanni”. L’autore dialogherà con la Prof.ssa Anna Maria Folchini Stabile (Editore Tracce per la Meta) e la Dott.ssa Paola Surano in un confronto tra versi danteschi e il giudizio universale dell’epoca moderna.

Salute e prevenzione al femminile (13 febbraio)

Chiude questa prima tranche di eventi, venerdì 13 febbraio alle 17:30, il quinto appuntamento del ciclo “Donne in salute”. L’incontro, dal titolo “L’uscita segreta”, vedrà l’intervento del Dott. Antonio Tori (angiologo e chirurgo vascolare) e della Dott.ssa Sabina Pellizzari (fisioterapista). Si parlerà con chiarezza di patologie frequenti ma spesso trascurate o mal curate, offrendo diagnosi e rimedi corretti contro i rischi dell’autodiagnosi sul web