Da Besozzo a Chișinău: a “La Materia del giorno” il presidente dell’associazione Italia-Moldova

Domani, giovedì 22 gennaio, alle 16, “La materia del Giorno” – il format quotidiano di approfondimento della Web TV di Materia – ospiterà il presidente dell’associazione Italia-Moldova, Gianluca Del Marco. L’associazione, che ha sede a Besozzo, è stata protagonista nel giorni scorsi di un importante comvegno a Palazzo Lombardia intitolato “Il cammino europeo della Repubblica Moldova” con il patrocinio del Parlamento europeo e in collaborazione con Regione Lombardia.

Un evento che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane, moldave e europee, giornalisti, diplomatici e membri della comunità moldava in Italia, ed è stato occasione per riflettere sul percorso di avvicinamento della Repubblica Moldova all’Unione Europea.

Durante la trasmissione, che sarà trasmessa in diretta streaming su Varesenews, il presidente dell’associazione racconterà il lavoro svolto sul territorio, l’importanza delle relazioni tra Italia e Moldova e le prospettive aperte dal processo di integrazione europea. Un’occasione in chiave glocal per conoscere da vicino i contenuti e il peso di un dialogo internazionale che passa in modo significativo da Besozzo.