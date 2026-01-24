Dalla Caronnese alla doppietta contro l’Inter a San Siro: la notte magica di Stefano Moreo
I due gol dei toscani sono stati realizzati dall'attaccante classe 1993 che ha iniziato la carriera a Caronno Pertusella
(Foto Facebook – Pisa Sporting Club 1909)
Quella del 23 gennaio 2026 sarà una data da ricordare per Stefano Moreo. Milanese di nascita, classe 1993, l’attaccante del Pisa ha siglato una doppietta contro l’Inter a San Siro. Purtroppo i suoi due gol non sono bastati ai toscani per fare il colpo grosso contro la squadra di Lautaro Martinez, che si è poi imposta 6-2.
A festeggiare i due gol di Moreo è però anche Caronno Pertusella, che con la Caronnese ha dato il via alla splendida carriera sportiva della punta. La squadra rossoblù, infatti, lo ha fatto esordire tra i grandi nelle due stagioni 2011-2012 e 2012-2013 dove si è messo in mostra segnando 15 gol. La carriera della punta è cresciuta anno dopo anno, dalla Serie C alla Serie B e infine la consacrazione quest’anno con la maglia del Pisa, all’età di 32 anni.
Con la doppietta messa a segno contro l’Inter, il bottino di reti nella massima serie sale così a 5, dopo un’altra doppietta – quella al Torino dello scorso 2 novembre, e il gol contro il Cagliari del 21 dicembre che è valso il 2-2 ai toscani.
