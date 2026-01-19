Dalla poesia ai corsi per stranieri: prosegue il lavoro della Scuola Bottega di Malnate

Da oltre venticinque anni la Scuola Bottega di Malnate rappresenta un punto di riferimento per l’educazione e l’integrazione sul territorio. L’associazione ha recentemente presentato un ricco programma di iniziative per l’anno scolastico in corso, che spaziano dai concorsi creativi per i più giovani ai corsi di alfabetizzazione per cittadini stranieri, confermando il proprio ruolo di presidio sociale capace di rispondere ai bisogni della comunità malnatese.

Il concorso “Poeti in erba” e il nuovo logo

Tra i progetti più amati spicca il concorso di poesia “Poeti in erba – Enrico Bertè”, un’iniziativa nata nel 2022 che coinvolge attivamente l’Amministrazione comunale e il Sistema Bibliotecario Valli dei Mulini. Quest’anno il concorso si arricchisce di una novità: un bando di idee per la creazione del logo ufficiale. Gli studenti delle medie dell’Istituto “Iqbal Masih” sono stati chiamati a disegnare i bozzetti, che verranno poi valutati da una giuria d’eccezione composta dagli studenti del Liceo Artistico di Varese. Il logo vincitore firmerà l’undicesima edizione del premio nel 2026.

Formazione per i docenti con il Metodo Caviardage

L’impegno culturale della Scuola Bottega si rivolge anche agli insegnanti. È stato infatti avviato un percorso di formazione sul Metodo Caviardage, una tecnica che permette di scrivere poesie partendo da testi già scritti, annerendo le parole che non servono per far emergere i propri pensieri. Il corso si tiene nella Sala Consiliare di Malnate ed è curato dalla psicologa Cristiana De Porcellinis e dalla pedagogista Chiara Zuffrano. L’obiettivo è fornire ai docenti nuovi strumenti per valorizzare la scrittura come forma di espressione e cura di sé.

L’accoglienza e l’insegnamento dell’italiano

Il fronte dell’integrazione vede la Scuola Bottega impegnata in prima linea, specialmente dopo la recente unione con l’associazione “L’Altra Città”. Questa sinergia permette di offrire corsi di lingua italiana per stranieri di vari livelli (A1, A2 e B1), fondamentali per ottenere i permessi di soggiorno o la cittadinanza. Attualmente, oltre ai corsi sostenuti dal fondo europeo FAMI, l’associazione segue anche percorsi di alfabetizzazione individuale, come quello dedicato a una giovane studentessa ivoriana arrivata a settembre, supportata da un team di docenti volontari.

Il commento dell’amministrazione

L’importanza di queste attività è stata sottolineata anche dalle istituzioni locali, che vedono in queste realtà un motore di coesione sociale. «La Scuola Bottega rappresenta da oltre venticinque anni un esempio concreto di come educazione, cultura e solidarietà possano intrecciarsi a beneficio dell’intera comunità – dichiara Nadia Cannito, sindaco di Malnate –. I progetti presentati dimostrano una grande attenzione verso i giovani, l’inclusione e l’integrazione, valori che come Amministrazione Comunale sosteniamo con convinzione».