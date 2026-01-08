Dall’ironia di Zelig alla mostra di Kandinsky: il ricco programma di Auser Gallarate

Il 2026 di Auser Gallarate si apre all’insegna della partecipazione e della cultura. Con l’arrivo del nuovo anno, l’associazione riprende le proprie attività socio-culturali con un palinsesto trimestrale che spazia dal benessere fisico all’approfondimento scientifico, senza dimenticare l’impegno civile e il sostegno alle fragilità. Accanto ai servizi storici di accompagnamento sociale per adulti e minori, la sede si conferma un punto di riferimento quotidiano per la socialità cittadina.

Benessere e formazione: i corsi settimanali

Ogni settimana, gli spazi di Auser si animano con una vasta offerta formativa e ricreativa. Per chi cerca il benessere fisico e mentale, proseguono i corsi di ginnastica dolce, yoga e il laboratorio «Allena-mente», a cui si aggiunge il coro e il ritorno del laboratorio di tecniche pittoriche. Sul fronte delle competenze, restano attivi i corsi di inglese (base e avanzato) e il modulo di digitalizzazione informatica di livello intermedio. Non manca lo svago tradizionale: il martedì e il giovedì sono riservati al gioco delle carte, mentre il mercoledì e le serate infrasettimanali sono dedicati al ballo.

Un viaggio tra arte e cultura

Il programma culturale dei prossimi mesi si presenta particolarmente denso. Sono già in calendario due importanti visite guidate: la prima il 17 gennaio a Milano, presso la Chiesa di San Maurizio e il Monastero Maggiore, la seconda il 20 febbraio al museo MAGA di Gallarate per la mostra dedicata a Kandinsky.

Il venerdì pomeriggio diventa il cuore della divulgazione con seminari aperti a tutta la cittadinanza. Si inizia il 23 gennaio con la rassegna letteraria «Auser si tinge di giallo», seguita il 30 gennaio da un doppio appuntamento: un viaggio virtuale in Giappone curato da Luigi Zappalà e un approfondimento scientifico sui PFAS e i rischi ambientali con il chimico industriale Stefano Trasatti. Il ciclo dei venerdì proseguirà toccando l’antropologia con Mariapia Macchi, la medicina con la dottoressa Laura Alberton e nuovi racconti di viaggio sull’Arabia Saudita.

L’ironia di Zelig e l’impegno dei giovani

Un’attenzione particolare è rivolta alle nuove generazioni grazie alla collaborazione con l’Istituto G. Falcone di Gallarate. Il 13 febbraio, Giancarlo Bozzo, fondatore di Zelig e autore televisivo, terrà il seminario «Con l’ironia puoi dire tutto», un incontro dedicato al tema dell’affettività pensato specificamente per gli studenti delle scuole superiori.

Solidarietà a chilometro zero

Oltre agli eventi, continua a crescere GasAuser, il Gruppo di Acquisto Solidale riservato ai soci. L’iniziativa non si limita ai prodotti agricoli biologici del territorio, ma sostiene progetti di alto valore sociale: dalle realtà carcerarie ai consorzi siciliani liberi dal caporalato, fino al supporto dei produttori nei territori palestinesi. Un modo per coniugare il consumo quotidiano con la solidarietà internazionale e la legalità.