Dieci mostre da non perdere in Lombardia per respirare l’atmosfera delle Olimpiadi invernali

Mentre si avvicina l’atteso appuntamento con le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la Lombardia si prepara ad accogliere turisti e appassionati anche attraverso la cultura. Mostre, installazioni e progetti espositivi diventano il filo conduttore di un viaggio che unisce sport, arte, storia e territori. È il cuore dei Giochi della Cultura, un percorso diffuso promosso da Regione Lombardia con Triennale Milano, parte integrante dell’Olimpiade Culturale.

«L’Olimpiade coinvolge l’intero sistema culturale lombardo – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Francesca Caruso – e visitare queste mostre significa attraversare la nostra regione seguendo un percorso che accompagna l’attesa olimpica». Ecco dieci tappe da non perdere per scoprire la Lombardia olimpica… attraverso l’arte.

1. “Vette” a Teglio (SO)

Museo Nazionale Palazzo Besta

Inaugura martedì 27 gennaio la mostra “Vette. Storie di sport e di montagne”, che racconta il legame profondo tra sport e territorio alpino. Il progetto, sostenuto da Regione Lombardia, coinvolge importanti realtà museali nazionali e sarà visitabile fino ad agosto.

2. “Victoria Mater” a Brescia

Capitolium, Parco archeologico di Brixia

Un allestimento firmato Francesco Vezzoli mette a confronto la Vittoria Alata e l’Idolino di Pesaro. Due icone classiche per riflettere su bellezza, vittoria e fisicità in un contesto archeologico d’eccezione.

3. “ArteinGioco” in Franciacorta

Musei di Ome, Ospitaletto, Marcheno e Lodrino (BS)

Un’esposizione diffusa che mescola arte, gioco e partecipazione. Tra geocaching culturale e letture animate, il progetto coinvolge diversi comuni in un percorso creativo pensato per tutte le età.

4. “Atto Unico” e “Kandinsky e l’Italia” a Gallarate (VA)

Museo MA*GA

Doppio appuntamento a Gallarate: da un lato, un viaggio nei 75 anni del Premio Gallarate; dall’altro, un approfondimento sull’influenza dell’Italia nell’opera di Kandinsky. Un’occasione per esplorare storia e avanguardia.

5. “NEVEr alone” a Casa Testori (MI)

Novate Milanese

Un mix di arte contemporanea, cinema e scienza incentrato sul tema della neve. Tra le opere, le celebri immagini della nevicata del 1985 firmate Mario De Biasi. Una mostra che parla d’inverno in tutte le sue forme.

6. “Scenari Alpini” a Cinisello Balsamo (MI)

Museo Nazionale di Fotografia

Cinque progetti fotografici raccontano oggi l’abitare la montagna, tra lavoro e tempo libero. Un’indagine visiva sul cambiamento dei territori alpini.

7. “I Giochi Olimpici” alla Fondazione Rovati (MI)

Milano

Una grande mostra internazionale, realizzata in collaborazione con il Museo Olimpico di Losanna, ricostruisce le origini delle Olimpiadi con reperti antichi esposti per la prima volta fuori sede.

8. “ConoSCIamo” a Lecco e provincia

Villa Monastero, Villa Greppi, Museo La Fornace, Piani Resinelli

Videoinstallazioni, archivi storici, cacce al tesoro nei musei e percorsi tematici per raccontare 125 anni di storia dello sci. Un progetto interattivo che coinvolge tutto il territorio.

9. “Mountain Echoes” in Valtellina (SO)

Castello Masegra, MVSA, Biblioteca Rajna, Teatro Social

Le montagne si fanno suono nella scultura partecipativa dell’artista Yuval Avital: tre montagne antropomorfe parlanti, nate da suoni, voci e storie della valle.

10. “Pane nostro” lungo la via olimpica

Da Milano alla Valtellina

Un progetto itinerante che unisce arte, panificazione e paesaggio. Il Forno Mobile del Pane, guidato da Davide Longoni, attraversa i territori con momenti di racconto, semina e condivisione.