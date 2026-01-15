Disordini in un locale a Maddalena: pregiudicato bandito per tre anni da Somma Lombardo
L’uomo, con precedenti per reati contro l’ordine pubblico, era già destinatario di Fogli di Via da altri Comuni della provincia
A seguito di recenti attività di polizia giudiziaria condotte dalla Polizia di Stato di Varese, il Questore Carlo Mazza ha disposto l’emissione di diversi Fogli di Via Obbligatori con divieto di ritorno per soggetti ritenuti socialmente pericolosi (Nella foto la Questura di Varese).
Tra i provvedimenti adottati, uno riguarda un uomo già pregiudicato per reati contro l’ordine pubblico, al quale è stato vietato il ritorno per tre anni nel Comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese.
I fatti a Somma Lombardo
Il provvedimento è scattato in seguito a un episodio avvenuto nella frazione Maddalena di Somma Lombardo, dove il soggetto in questione si sarebbe reso responsabile di disordini e turbative all’interno di un locale pubblico.
L’uomo, già destinatario in passato di analoghi provvedimenti da parte di altri Comuni della provincia, è stato segnalato dagli uffici investigativi della Questura, che hanno raccolto gli elementi necessari per l’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine.
Misura di prevenzione per garantire la sicurezza
Il Foglio di Via Obbligatorio rientra tra le misure di prevenzione personali previste dalla legge per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire il reiterarsi di comportamenti pericolosi. Il divieto di ritorno nel Comune interessato per tre anni impedisce al soggetto di fare rientro senza autorizzazione del Questore, pena ulteriori sanzioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.