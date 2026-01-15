Varese News

Disordini in un locale a Maddalena: pregiudicato bandito per tre anni da Somma Lombardo

L’uomo, con precedenti per reati contro l’ordine pubblico, era già destinatario di Fogli di Via da altri Comuni della provincia

A seguito di recenti attività di polizia giudiziaria condotte dalla Polizia di Stato di Varese, il Questore Carlo Mazza ha disposto l’emissione di diversi Fogli di Via Obbligatori con divieto di ritorno per soggetti ritenuti socialmente pericolosi (Nella foto la Questura di Varese).

Tra i provvedimenti adottati, uno riguarda un uomo già pregiudicato per reati contro l’ordine pubblico, al quale è stato vietato il ritorno per tre anni nel Comune di Somma Lombardo, in provincia di Varese.

I fatti a Somma Lombardo

Il provvedimento è scattato in seguito a un episodio avvenuto nella frazione Maddalena di Somma Lombardo, dove il soggetto in questione si sarebbe reso responsabile di disordini e turbative all’interno di un locale pubblico.

L’uomo, già destinatario in passato di analoghi provvedimenti da parte di altri Comuni della provincia, è stato segnalato dagli uffici investigativi della Questura, che hanno raccolto gli elementi necessari per l’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine.

Misura di prevenzione per garantire la sicurezza

Il Foglio di Via Obbligatorio rientra tra le misure di prevenzione personali previste dalla legge per tutelare la sicurezza pubblica e prevenire il reiterarsi di comportamenti pericolosi. Il divieto di ritorno nel Comune interessato per tre anni impedisce al soggetto di fare rientro senza autorizzazione del Questore, pena ulteriori sanzioni.

Pubblicato il 15 Gennaio 2026
