“DoveSiCanta”, a Castronno il coro improvvisato di SoleVoci omaggia Ornella Vanoni

Un centinaio di persone, una sala piena e nessun palco. Solo voci, sorrisi e un grande omaggio alla musica di Ornella Vanoni a DoveSiCanta: l’appuntamento andato in scena venerdì 9 gennaio a Materia, la sede di VareseNews a Castronno.

Come sempre accade a DoveSiCanta, la regola è semplice: niente pubblico e niente palco. Qui si partecipa, tutti insieme, fianco a fianco. Anche chi non ha mai cantato in vita sua trova spazio in un’esperienza corale guidata, coinvolgente, divertente e aperta davvero a tutti. Il progetto è ideato da SoleVoci, l’associazione varesina dedicata alla promozione del canto corale, con la direzione di Federica Rini, vocal coach e motore instancabile della serata.

La serata è stata anche un’occasione per rendere omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso novembre. Il coro ha interpretato un medley di alcuni brani simbolo della cantante milanese: L’appuntamento, celebre reinterpretazione della portoghese Sentado à beira do caminho, diventata anche sigla del programma TV “Belve”; Rossetto e Cioccolato, brano che unisce sensualità, ironia e ritmo; il classico Domani è un altro giorno e l’intramontabile Senza fine.

A dare il benvenuto è stato Fausto Caravati, presidente di SoleVoci. «È bello – ha detto Caravati – vedere la sala piena, grazie a chi ha rinnovato la fiducia, è emozionante. Siamo qui per fare qualcosa di speciale, per stare bene insieme».

Il presidente di SoleVoci Fausto Caravati, «Siamo qui per fare qualcosa di speciale, per stare bene insieme»

La parte musicale è stata gestita con leggerezza e professionalità da Federica Rini, che ha guidato il “riscaldamento vocale” tra esercizi di respirazione, vocalizzi fantasiosi («come una crema che finisce in gola», ha detto scherzando), stretching delle spalle e momenti di comicità improvvisata. «Si canta con la pancia – ha ricordato Rini – e si canta meglio se si è rilassati».

Il gruppo ha poi lavorato sull’interpretazione delle canzoni, provando insieme strofe, armonizzazioni e dinamiche. Alla fine della serata, il medley è stato eseguito e registrato in un video corale che resterà come ricordo condiviso di un momento unico.