“DoveSiCanta”, a Castronno il coro improvvisato di SoleVoci omaggia Ornella Vanoni
Niente pubblico e niente palcoscenico: “DoveSiCanta” ha trasformato la sala di Materia in un coro improvvisato, guidato dalla vocal coach Federica Rini
Un centinaio di persone, una sala piena e nessun palco. Solo voci, sorrisi e un grande omaggio alla musica di Ornella Vanoni a DoveSiCanta: l’appuntamento andato in scena venerdì 9 gennaio a Materia, la sede di VareseNews a Castronno.
Come sempre accade a DoveSiCanta, la regola è semplice: niente pubblico e niente palco. Qui si partecipa, tutti insieme, fianco a fianco. Anche chi non ha mai cantato in vita sua trova spazio in un’esperienza corale guidata, coinvolgente, divertente e aperta davvero a tutti. Il progetto è ideato da SoleVoci, l’associazione varesina dedicata alla promozione del canto corale, con la direzione di Federica Rini, vocal coach e motore instancabile della serata.
La serata è stata anche un’occasione per rendere omaggio a Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso novembre. Il coro ha interpretato un medley di alcuni brani simbolo della cantante milanese: L’appuntamento, celebre reinterpretazione della portoghese Sentado à beira do caminho, diventata anche sigla del programma TV “Belve”; Rossetto e Cioccolato, brano che unisce sensualità, ironia e ritmo; il classico Domani è un altro giorno e l’intramontabile Senza fine.
A dare il benvenuto è stato Fausto Caravati, presidente di SoleVoci. «È bello – ha detto Caravati – vedere la sala piena, grazie a chi ha rinnovato la fiducia, è emozionante. Siamo qui per fare qualcosa di speciale, per stare bene insieme».
La parte musicale è stata gestita con leggerezza e professionalità da Federica Rini, che ha guidato il “riscaldamento vocale” tra esercizi di respirazione, vocalizzi fantasiosi («come una crema che finisce in gola», ha detto scherzando), stretching delle spalle e momenti di comicità improvvisata. «Si canta con la pancia – ha ricordato Rini – e si canta meglio se si è rilassati».
Il gruppo ha poi lavorato sull’interpretazione delle canzoni, provando insieme strofe, armonizzazioni e dinamiche. Alla fine della serata, il medley è stato eseguito e registrato in un video corale che resterà come ricordo condiviso di un momento unico.
