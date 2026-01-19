Varese News

Due secoli sul Verbano: il Lago Maggiore celebra 200 anni di navigazione con lo storico Piroscafo Piemonte

Presentato ad Arona il programma di "Verbano 26". Un anno di crociere, cultura e storia tra Italia e Svizzera. Protagonista il "gioiello" a vapore che ha appena trasportato la fiaccola olimpica di Milano-Cortina

Generico 19 Jan 2026

Non è solo un compleanno, ma una rotta tracciata verso il futuro. Il 2026 sarà l’anno del Lago Maggiore, un anno “straordinario” dedicato a celebrare i due secoli di navigazione sul Verbano. Questa mattina (lunedì 19 gennaio), presso il municipio di Arona, l’associazione Verbano 26 ha svelato il ricco calendario di eventi che unirà le sponde italiane e svizzere nel segno della cultura e della memoria.

Il ritorno del “Piemonte”: un gioiello da record

Il protagonista assoluto delle celebrazioni è lui: il Piroscafo Piemonte. Costruito nel 1904, è la più antica nave a vapore d’Italia ancora in esercizio. Dopo due anni di minuziosi restauri, il piroscafo è tornato a solcare le acque con un debutto da brividi: la scorsa settimana ha trasportato la fiaccola olimpica di Milano-Cortina fino all’Isola Bella.

«È un evento che rimarrà nella storia di questo territorio», ha sottolineato Claudio Bramano, direttore della Navigazione dei Laghi. «Il Piemonte non è solo una nave, è un concentrato di ingegneria d’epoca che richiede competenze manuali e “malizie” tramandate di generazione in generazione. Grazie alla professionalità del nostro cantiere, siamo riusciti a preservarne l’anima e la funzionalità».

Generico 19 Jan 2026

Verbano 26: un ponte tra Italia e Svizzera

L’associazione Verbano 26 è riuscita in un’impresa non scontata: mettere intorno a un tavolo istituzioni lombarde, piemontesi e svizzere. Tra i partner figurano la Regione Piemonte, la Comunità Regio Insubrica, il Distretto Turistico dei Laghi e numerosi comuni rivieraschi.

«La via d’acqua è sempre stata una risorsa e la navigazione un ponte che unisce», ha dichiarato il presidente dell’associazione Michele Cimelli, affiancato da Antonio Leucci. Il programma prevede convegni, mostre e, soprattutto, suggestive crociere a bordo delle imbarcazioni storiche che collegheranno le diverse località del lago, creando un filo rosso tra le comunità.

Turismo e servizio pubblico: un equilibrio necessario

Nonostante il fascino delle celebrazioni, la priorità resta chi vive il lago ogni giorno. «Il servizio di linea è assolutamente indispensabile», ha ribadito Bramano. Per questo motivo, gli eventi speciali sono stati calibrati con attenzione per non interferire con il trasporto quotidiano di pendolari e turisti, garantito 365 giorni all’anno.

Il sindaco di Arona, Alberto Gusmeroli, ha invitato a guardare oltre l’anniversario: «Non dobbiamo vedere questo 2026 come qualcosa di isolato, ma come un investimento. Stiamo seminando oggi per raccogliere i frutti nelle prossime stagioni turistiche».

Dove trovare il programma

Tutti i dettagli degli appuntamenti, le date delle crociere speciali e i convegni storici saranno consultabili sul sito ufficiale di Verbano 26. Un’occasione unica per riscoprire il lago da una prospettiva privilegiata, cullati dal ritmo lento delle pale del Piroscafo Piemonte.

Generico 19 Jan 2026

Tutti gli eventi

Pubblicato il 19 Gennaio 2026
TAG ARTICOLO

