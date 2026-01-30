È uscito Supernova, il nuovo album di Matteo Mobrici

È fuori il nuovo album di Matteo Mobrici, si intitola “Supernova” e arriva dopo la pubblicazione dei singoli Astri, Che serata stupida, Con la lingua.

“Ho scelto di chiamare questo album “Supernova”, perchè – racconta Mobrici – da un lato è un tributo ai fratelli Gallagher, magici testimoni del mio risveglio artistico; dall’altro, è la metafora perfetta di quello che ho vissuto. La Supernova è il momento di massima espansione di una stella: una deflagrazione che segna la fine di un capitolo e, contemporaneamente, per me, l’inizio di una nuova era musicale.”

L’appuntamento live è per l’11 marzo 2026 all’Alcatraz di Milano. «“SUPERNOVA” nasce nel momento in cui qualcosa si rompe e, invece di spegnersi, prova a restare accesa. Non racconta la fine delle cose, ma quello che succede subito dopo, quando si va avanti anche senza risposte e senza una direzione chiara, come se ci si muovesse per inerzia, seguendo luci lontane. È il racconto di una fase fragile, dove il disorientamento convive con il bisogno di cambiare, di sentire ancora. Le canzoni si muovono in uno spazio sospeso, come corpi che cercano una traiettoria, in cui non tutto è chiaro ma tutto è vero».Le prevendite sono disponibili online su Ticketone e su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Info biglietti su www.vivoconcerti.com. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Fin dal debutto solista, l’artista ha saputo tramutare esperienze intime in emozioni condivise: dalla delicatezza di “ANCHE LE SCIMMIE CADONO DAGLI ALBERI” a “GLI ANNI DI CRISTO”, pezzi che hanno dato voce ai dubbi di una generazione. Con questi nuovi singoli conferma la sua cifra stilistica ma compie anche un passo in avanti: la scrittura si fa più immediata e viscerale, capace di mutare tensioni personali in un canto corale che arriva dritto all’ascoltatore.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista, passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.