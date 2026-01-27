Enaip investe sull’innovazione didattica: studenti in visita allo Step, il Museo del Futuro di Milano

Progettare oggi l’innovazione didattica significa offrire agli studenti esperienze capaci di connettere formazione, tecnologia e futuro del lavoro. Con questo obiettivo Enaip Lombardia ha coinvolto circa 400 studenti – partecipanti a un concorso interno su tematiche legate all’innovazione digitale – in un’esperienza formativa allo STEP FuturAbility District di Milano, spazio dedicato alla riflessione sul presente e sull’evoluzione digitale della società. In particolare, hanno preso parte alla visita tre classi delle due sedi Enaip in provincia di Varese.

STEP FuturAbility District è il “Museo del Futuro” di Milano: un ponte tra il presente e l’avvenire digitale, un luogo in cui l’innovazione diventa patrimonio comune, accessibile e condiviso.

Durante la visita, le studentesse e gli studenti sono stati protagonisti di un percorso interattivo e immersivo, guidato da una guida virtuale che ha scandito le diverse tappe del viaggio. Installazioni dinamiche, ambienti digitali e contenuti multimediali hanno accompagnato i ragazzi alla scoperta dei temi chiave del futuro del lavoro. Al centro dell’esperienza vi sono state le professioni del futuro, raccontate attraverso avatar iperrealistici e contemporanei, e l’intelligenza artificiale, presentata nelle sue applicazioni concrete in molteplici ambiti professionali. Un approccio coinvolgente che ha unito tecnologia ed emozioni, stimolando riflessioni sul proprio percorso formativo e professionale in un clima di condivisione e partecipazione.

Oggi parlare di scuola e di futuro significa confrontarsi con tematiche affascinanti e complesse: dall’utilizzo consapevole dei device tecnologici fino al ruolo dell’intelligenza artificiale e alle sue potenzialità come strumento a supporto dell’apprendimento e del lavoro.

In questa prospettiva si colloca anche il percorso di innovazione degli ambienti di apprendimento avviato nei centri Enaip di Busto Arsizio e Varese, dove alcune LIM sono state sostituite con digital board di nuova generazione. Una scelta che rafforza la coerenza tra didattica quotidiana ed esperienze esterne, offrendo a studenti e docenti strumenti più avanzati per lavorare in modo interattivo, collaborativo e in linea con i linguaggi del mondo professionale.

L’esperienza allo STEP FuturAbility District si inserisce quindi in una visione educativa più ampia, orientata a promuovere un uso consapevole delle tecnologie digitali e a preparare le ragazze e i ragazzi di Enaip Lombardia ad affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del lavoro di domani.