Fabio Cappelli alla guida del Distretto 2 Laghi: “Lavorerò per dare delle identità ai paesi che ne fanno parte”

Già consigliere con delega al marketing e turismo nel primo mandato Alberio dal 2023 è consigliere della Pro Loco. Assume la presidenza con entusiasmo ma consapevole del grande lavoro da fare

fabio cappelli

Fabio Cappelli torna a occuparsi attivamente di commercio nella città di Gavirate. È stato infatti nominato presidente del Distretto Due Laghi al posto del dimissionario Paolo Mattioni.

Già consigliere con delega al marketing territoriale e al turismo durante il primo mandato di Silvana Alberio, Cappelli lasciò l’incarico ufficialmente per “impegni professionali”.  In precedenza, aveva rivestito anche il ruolo di presidente dei commercianti del centro storico.

Nel 2023 è stato eletto consigliere della Pro Loco di Gavirate, ente che ha in gestione l’area feste sul lungo lago. Con la nuova designazione, Cappelli si rimette in gioco con entusiasmo: « Oggi inizio questa nuova sfida – commenta Fabio cappelli – per i progetti in cantiere ancora un po’ presto, vorrei prima relazionarmi con i commercianti e capire insieme cosa si può costruire. Cercherò comunque di lavorare dando delle identità ai paesi che fanno parte del distretto ( oltre a Gavirate anche Comerio, Bardello con Malgesso e Bregano, Biandronno e Travedona Monate), operando sulla valorizzazione del territorio e del commercio. In tutto questo non posso dimenticarmi delle associazioni presenti nei comuni, fondamentali in quanto promuovono finalità civiche, costituite da persone unite per uno scopo comune culturale sportivo e sociale. Insomma c’è molto lavoro da fare quindi cercherò di insediarmi il prima possibile e iniziare questa nuova esperienza».

Pubblicato il 27 Gennaio 2026
