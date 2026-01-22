Fagnano Olona, le “Pietre d’inciampo” al centro del Giorno della Memoria

Il 27 gennaio la commemorazione in piazza Alfredo Di Dio con le scuole e i cittadini. In Aula Magna l’incontro con la professoressa Rita Schiatti

Unire la cittadinanza e il mondo della scuola per mantenere viva la consapevolezza storica. È questo l’obiettivo delle iniziative organizzate per il 27 gennaio 2026 dal Comune di Fagnano Olona, attraverso l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la locale sezione dell’ANPI e l’Istituto Comprensivo cittadino.

Sotto lo slogan “Insieme per non dimenticare” e il richiamo alla celebre frase di Albert Einstein sulla razza umana, il programma si articola in due momenti distinti tra celebrazione pubblica e approfondimento didattico.

La commemorazione civile

Il primo appuntamento è fissato per le ore 11.30 in piazza Alfredo Di Dio. La cerimonia si svolgerà presso le “Pietre d’inciampo”, monumenti diffusi che ricordano i concittadini vittime della deportazione.

L’incontro, aperto a tutta la popolazione, vedrà la partecipazione del CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze) dell’Istituto Comprensivo. Sono previsti brevi interventi istituzionali e riflessioni per onorare il dovere della memoria in un luogo simbolo del paese.

L’incontro con gli studenti

Dalle 12.00 alle 13.50, l’attenzione si sposterà nell’Aula Magna della scuola per un momento riservato esclusivamente agli alunni delle classi terze medie.

I ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a un incontro con la Prof.ssa Rita Schiatti. L’approfondimento storico sarà accompagnato dall’esecuzione di alcuni brani musicali curati direttamente dagli studenti, trasformando la didattica in un’esperienza corale di partecipazione civile.

