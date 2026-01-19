Fede, amore e bellezza, al Santuario di Saronno si celebra la festa dello Sposalizio della Vergine Maria
Venerdì 23 gennaio una messa speciale con la benedizione delle coppie e un invito alla comunità per sostenere il restauro degli affreschi di Bernardino Luini
Un appuntamento molto sentito dalla comunità saronnese torna venerdì 23 gennaio al Santuario di Saronno: la Festa dello Sposalizio della Beata Vergine Maria. Un momento di preghiera e riflessione che affonda le sue radici nella tradizione del Santuario e nella suggestiva raffigurazione del celebre affresco di Bernardino Luini, risalente al 1525.
Il programma della celebrazione
La serata inizierà alle 17.30 con il Rosario, durante il quale verranno contemplati i misteri della Sacra Famiglia. A seguire, alle 18, sarà celebrata la Messa presieduta dal Prevosto. Al termine, un gesto simbolico sempre molto partecipato: la benedizione delle coppie di sposi e dei fidanzati, a sottolineare il valore del sacramento del matrimonio e della promessa d’amore.
L’iniziativa si svolge nel cuore del Santuario, dove campeggia la magnifica scena dello Sposalizio di Maria e Giuseppe dipinta da Bernardino Luini, maestro del Rinascimento lombardo. Un’opera che continua a ispirare fede e bellezza, e che oggi ha anche bisogno di cura.
Un appello per proteggere gli affreschi del Luini
L’umidità sta infatti danneggiando i due “angeli chierichetti” affrescati sempre dal Luini all’interno del Santuario. La parrocchia lancia così un appello ai fedeli e ai visitatori per sostenere economicamente gli interventi di protezione e restauro. In sacrestia è possibile lasciare un’offerta e firmare il Registro dei Benefattori del Santuario oppure effettuare una donazione tramite IBAN.
Un piccolo dono per sostenere il Santuario
Per contribuire alla raccolta fondi e allo stesso tempo portare a casa un ricordo, sono disponibili in sacrestia diversi oggetti: il puzzle dell’affresco dello Sposalizio (30×42 cm – 348 tessere), ceri con l’immagine dell’opera di Bernardino Luini, e cartoline d’auguri a puzzle (10×15 cm – 48 tessere).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.