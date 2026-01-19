Varese News

Saronno/Tradate

Fede, amore e bellezza, al Santuario di Saronno si celebra la festa dello Sposalizio della Vergine Maria

Venerdì 23 gennaio una messa speciale con la benedizione delle coppie e un invito alla comunità per sostenere il restauro degli affreschi di Bernardino Luini

Il Santuario della Beata Vergine: il tripudio dell’arte rinascimentale nel cuore di Saronno

Un appuntamento molto sentito dalla comunità saronnese torna venerdì 23 gennaio al Santuario di Saronno: la Festa dello Sposalizio della Beata Vergine Maria. Un momento di preghiera e riflessione che affonda le sue radici nella tradizione del Santuario e nella suggestiva raffigurazione del celebre affresco di Bernardino Luini, risalente al 1525.

Il programma della celebrazione

La serata inizierà alle 17.30 con il Rosario, durante il quale verranno contemplati i misteri della Sacra Famiglia. A seguire, alle 18, sarà celebrata la Messa presieduta dal Prevosto. Al termine, un gesto simbolico sempre molto partecipato: la benedizione delle coppie di sposi e dei fidanzati, a sottolineare il valore del sacramento del matrimonio e della promessa d’amore.

L’iniziativa si svolge nel cuore del Santuario, dove campeggia la magnifica scena dello Sposalizio di Maria e Giuseppe dipinta da Bernardino Luini, maestro del Rinascimento lombardo. Un’opera che continua a ispirare fede e bellezza, e che oggi ha anche bisogno di cura.

Un appello per proteggere gli affreschi del Luini

L’umidità sta infatti danneggiando i due “angeli chierichetti” affrescati sempre dal Luini all’interno del Santuario. La parrocchia lancia così un appello ai fedeli e ai visitatori per sostenere economicamente gli interventi di protezione e restauro. In sacrestia è possibile lasciare un’offerta e firmare il Registro dei Benefattori del Santuario oppure effettuare una donazione tramite IBAN.

Un piccolo dono per sostenere il Santuario

Per contribuire alla raccolta fondi e allo stesso tempo portare a casa un ricordo, sono disponibili in sacrestia diversi oggetti: il puzzle dell’affresco dello Sposalizio (30×42 cm – 348 tessere), ceri con l’immagine dell’opera di Bernardino Luini, e cartoline d’auguri a puzzle (10×15 cm – 48 tessere).

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 19 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.