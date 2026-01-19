Fede, amore e bellezza, al Santuario di Saronno si celebra la festa dello Sposalizio della Vergine Maria

Un appuntamento molto sentito dalla comunità saronnese torna venerdì 23 gennaio al Santuario di Saronno: la Festa dello Sposalizio della Beata Vergine Maria. Un momento di preghiera e riflessione che affonda le sue radici nella tradizione del Santuario e nella suggestiva raffigurazione del celebre affresco di Bernardino Luini, risalente al 1525.

Il programma della celebrazione

La serata inizierà alle 17.30 con il Rosario, durante il quale verranno contemplati i misteri della Sacra Famiglia. A seguire, alle 18, sarà celebrata la Messa presieduta dal Prevosto. Al termine, un gesto simbolico sempre molto partecipato: la benedizione delle coppie di sposi e dei fidanzati, a sottolineare il valore del sacramento del matrimonio e della promessa d’amore.

L’iniziativa si svolge nel cuore del Santuario, dove campeggia la magnifica scena dello Sposalizio di Maria e Giuseppe dipinta da Bernardino Luini, maestro del Rinascimento lombardo. Un’opera che continua a ispirare fede e bellezza, e che oggi ha anche bisogno di cura.

Un appello per proteggere gli affreschi del Luini

L’umidità sta infatti danneggiando i due “angeli chierichetti” affrescati sempre dal Luini all’interno del Santuario. La parrocchia lancia così un appello ai fedeli e ai visitatori per sostenere economicamente gli interventi di protezione e restauro. In sacrestia è possibile lasciare un’offerta e firmare il Registro dei Benefattori del Santuario oppure effettuare una donazione tramite IBAN.

Un piccolo dono per sostenere il Santuario

Per contribuire alla raccolta fondi e allo stesso tempo portare a casa un ricordo, sono disponibili in sacrestia diversi oggetti: il puzzle dell’affresco dello Sposalizio (30×42 cm – 348 tessere), ceri con l’immagine dell’opera di Bernardino Luini, e cartoline d’auguri a puzzle (10×15 cm – 48 tessere).