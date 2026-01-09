Gallarate–Rho, in vista dei cantieri nel weekend disagi anche per i treni internazionali

I lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI nella stazione di Gallarate comporteranno significativi disagi alla circolazione ferroviaria delle linee internazionali.

Cancellazioni e variazioni sono previste il 10, 11, 25 gennaio e 1° febbraio. Coinvolte le tratte Milano–Ginevra, Milano–Basilea e Venezia–Ginevra.

Disagi in vista per chi viaggia verso la Svizzera nelle prossime settimane. A causa di lavori di potenziamento infrastrutturale tra Gallarate e Rho, nei giorni 10, 11, 25 gennaio e 1° febbraio 2026 diversi treni della lunga percorrenza internazionale subiranno cancellazioni o modifiche al programma di circolazione.

Cancellazioni e bus sostitutivi da Milano a Domodossola

Trenitalia fa sapere che per garantire i collegamenti con la Svizzera, saranno attivati bus sostitutivi tra Milano Centrale e Domodossola nelle giornate interessate. Ecco il dettaglio delle modifiche:

I treni EC 40 e 42 (Milano Centrale – Ginevra) e i treni EC 60, 64 e 66 (Milano Centrale – Basilea) sono cancellati e sostituiti da bus da Milano a Domodossola.

I treni EC 46 e 146 (Venezia Santa Lucia – Ginevra) saranno anch’essi cancellati con bus tra Milano e Domodossola.

I treni EC 45 (Ginevra – Milano Centrale) e EC 61, 65 e 67 (Basilea – Milano Centrale) avranno lo stesso trattamento.

Il treno EC 41 (Ginevra – Venezia Santa Lucia) sarà cancellato e sostituito con bus da Domodossola a Milano Centrale.

I treni EC 43, 47, 63, 44, 144, 62 e 63 saranno integralmente soppressi, anche nel tratto in territorio svizzero.

Ulteriori modifiche in arrivo

Altri giorni con variazioni alla circolazione sono previsti anche dal 27 febbraio al 1° marzo, il 22 marzo, dal 27 al 29 marzo, il 12 e il 19 aprile e il 10 maggio. Per questi ulteriori interventi saranno diffusi appositi Avvisi ai Viaggiatori.