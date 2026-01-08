Lavori alla stazione di Gallarate: un fine settimana di variazioni per la circolazione ferroviaria

I lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da RFI nella stazione di Gallarate comporteranno significativi disagi alla circolazione ferroviaria nel prossimo fine settimana. Gli interventi inizieranno alle ore 23:00 di venerdì 9 gennaio e si protrarranno fino al termine del servizio di domenica 11 gennaio 2026. La sospensione di alcuni binari e la gestione del cantiere renderanno necessarie limitazioni di percorso, variazioni di orario e modifiche alla numerazione dei treni per numerose linee che collegano il Varesotto con Milano e la Svizzera.

Modifiche alle linee regionali e Regio Express

Le ripercussioni principali riguarderanno la direttrice Milano-Domodossola. I treni Regio Express circoleranno esclusivamente tra Milano Centrale e Busto Arsizio, mentre nella tratta tra Sesto Calende e Domodossola sarà adottata una diversa numerazione. I treni regionali provenienti da Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale per Arona e Domodossola saranno limitati alla tratta tra Somma Lombardo e le destinazioni finali. Per quanto riguarda il collegamento tra Milano, Varese e Porto Ceresio, i treni circoleranno con numerazione variata tra Porto Ceresio e Albizzate, effettuando tutte le fermate intermedie tra Albizzate e Varese.

Impatto sul servizio suburbano S5 e S50

Il servizio suburbano S5 subirà una parziale interruzione: i convogli tra Treviglio e Varese viaggeranno regolarmente solo tra Busto Arsizio e Treviglio. Per la tratta tra Albizzate e Varese è prevista una numerazione differente, fatta eccezione per il treno 24587 che manterrà i dati ordinari. Anche i collegamenti transfrontalieri gestiti dalla linea S50 saranno condizionati dal cantiere, con i treni limitati tra Varese e le località svizzere di Mendrisio, Biasca e Bellinzona; l’unica eccezione rilevante è rappresentata dal treno 25587, che proseguirà la corsa fino a Busto Arsizio.

Collegamenti verso Luino e il Ticino

La direttrice verso Luino subirà analoghe restrizioni di percorso. I treni regionali tra Milano, Gallarate e Luino, così come i convogli della linea S30 tra Gallarate e Cadenazzo, saranno garantiti solo nella tratta compresa tra Ternate e le stazioni di Luino, Cadenazzo o Bellinzona. I passeggeri diretti a Gallarate dovranno quindi prevedere soluzioni alternative o trasbordi in base alla disponibilità dei servizi attivi nelle stazioni limitrofe non interessate direttamente dai lavori.

Estensione dei cantieri nella giornata di domenica

A partire dalle ore 17:00 di domenica 11 gennaio, l’area dei lavori si estenderà fino alla stazione di Busto Arsizio, comportando un ulteriore restringimento dell’offerta ferroviaria. In questa fascia oraria i treni RE della linea Milano-Domodossola viaggeranno solo tra Milano Centrale e Parabiago, oltre che nella tratta settentrionale tra Sesto Calende e Domodossola. I collegamenti verso Porto Ceresio saranno limitati alla sola spola tra Varese e il capolinea lacuale, mentre i convogli della linea S5 termineranno la propria corsa a Parabiago, isolando temporaneamente il tratto più settentrionale della linea.