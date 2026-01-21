Genitori in dialogo: a scuola si discute di come gestire i dispositivi degli adolescenti

Proseguono gli incontri per i genitori e le famiglie che fanno parte dell’Istituto Comprensivo “Campo dei Fiori” dei Comuni di Barasso, Casciago, Comerio e Luvinate, dal titolo “Genitori in dialogo”. Nei giorni scorsi la prima serata del nuovo anno del percorso formativo finanziato da ATS Insubria in collaborazione con la cooperativa SpazioGiovani di Lissone (MB). Al centro del confronto un tema quanto mai attuale: la gestione dei social e dei cellulari nelle nuove generazioni.

CELLULARE AI RAGAZZI, SI O NO? – A che età è giusto dare i cellulari? Basta regolamentare od occorrono nuove modalità educative? Che valori hanno i “no”? Come sostenere una adeguata postura educativa dei genitori che legittimi agli occhi dei figli adolescenti scelte controcorrente? A queste e a tante altre domande si sta cercando di rispondere, condividendo nei vari incontri momenti di riflessione e condivisione che possano sostenere le famiglie nell’assumere scelte coerenti ed utili per la vita dei ragazzi. Gli incontri sono sempre gestiti da un facilitatore che indirizza le riflessioni ed orienta il dibattito in modo costruttivo.

COSTRUIRE UN’ALLENZA CON LE FAMIGLIE – Sull’importanza dell’iniziativa è intervenuta la Dirigente Scolastica dell’IC “Campo dei Fiori”, Anna Pontiggia: “Siamo davvero lieti che il nostro Istituto abbia scelto di creare uno spazio genitoriale su un tema certamente urgente. I dati scientifici e della letteratura già dimostrano come un uso precoce dei cellulari e dei dispositivi riduca le capacità di apprendimento e di concentrazione dei ragazzi. Il percorso che abbiamo intrapreso è volto a generare piena consapevolezza rispetto ad un tale quadro e a consolidare l’alleanza con le famiglie, primi attori nell’educazione alla vita dei nostri ragazzi”.

LA RETE DI “SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE” – “Questo percorso rappresenta un tassello fondamentale della nostra identità di ‘Scuola che Promuove Salute’, – prosegue la Dirigente -, nato dalla collaborazione tra il sistema scolastico e quello sanitario per integrare la salute all’interno del piano dell’offerta formativa. Il progetto si muove in piena sinergia con il programma Life Skills Training (LST), già attivo da anni nell’Istituto a partire dalle classi terze della scuola primaria. Si tratta di un modello educativo validato che ha dimostrato efficacia nella prevenzione primaria, riducendo statisticamente l’incidenza di fenomeni quali il bullismo, l’uso di sostanze e i comportamenti violenti attraverso il potenziamento dell’autostima e della capacità critica”

Il GUANTO E LA SFIDA, PASSAPAROLA – I prossimi appuntamenti, già in programma per febbraio e marzo, saranno dedicati a “Gli atteggiamenti oppositivi degli adolescenti davanti ai genitori e alle regole riguardanti i dispositivi” e alla necessità della costituzione di reti tra famiglie per sostenere e promuovere momenti di scelta adeguati al contesto e alle sfide che stiamo vivendo.