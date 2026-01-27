Giorno della Memoria, il Consiglio regionale omaggia le vittime della Shoah

Un minuto di silenzio per non dimenticare l’abisso dell’umanità. Il Consiglio regionale della Lombardia ha aperto la seduta di questa mattina, 27 gennaio, con una commemorazione solenne dedicata alle vittime della Shoah, sottolineando il valore della memoria come argine contro la violenza e il razzismo.

L’impegno delle istituzioni

Il Presidente del Consiglio regionale, Federico Romani, ha voluto richiamare l’attenzione sul dovere delle istituzioni di trasformare il ricordo in un impegno concreto. «Oggi la nostra istituzione rende omaggio alle vittime e si inchina ai sopravvissuti per il loro instancabile servizio di testimonianza», ha dichiarato Romani, ricordando come il male della Shoah abbia segnato profondamente anche l’Italia attraverso «l’infamia delle leggi razziali del 1938».

Il discorso del Presidente ha toccato le corde dell’attualità, inserendo la ricorrenza nel delicato contesto internazionale: «Siamo in una fase storica dove la pace e il rispetto dell’uomo sono valori fragili. Dire “mai più” significa opporsi oggi a ogni cultura che inneggia alla superiorità razziale, al fanatismo e a uno Stato che calpesta i diritti».

Vigilanza e giovani generazioni

Oltre al ricordo delle vittime e dei Giusti che rischiarono la vita per salvarne altre, la commemorazione ha messo l’accento sulla sfida educativa. Secondo Romani, è necessario intensificare gli sforzi per combattere l’antisemitismo in ogni sua forma, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni.

«Fare memoria significa riflettere sulla lezione della storia e vigilare affinché simili eventi non abbiano più a ripetersi», ha concluso il Presidente prima che l’Aula si fermasse per il momento di raccoglimento. «Questa è la sfida: accrescere la consapevolezza nei giovani e batterci contro l’isolamento e la discriminazione».