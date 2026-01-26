Gli alpini di Varese hanno celebrato la Giornata nazionale della memoria
La cerimonia, avvenuta al Parco Cenci – “Bosco dei Poeti”, in via Cenci, laterale di via del Carso, ha coinvolto istituzioni e scuole
Il gruppo Alpini di Varese ha celebrato la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini con una cerimonia al Parco Cenci – “Bosco dei Poeti”, in via Cenci, laterale di via del Carso a Varese. L’appuntamento, questa mattina alle 10.30, ha coinvolto cittadini e scolaresche, chiamati a ricordare insieme i caduti in terra di Russia.
La cerimonia ha previsto l’alzabandiera e la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento che intitola il parco a Nelson Cenci, figura simbolo degli Alpini varesini.
«È stata una cerimonia semplice ma sentita – spiegano dal gruppo Alpini – un momento di raccoglimento e di trasmissione della memoria alle nuove generazioni».
L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale dedicato al corpo degli Alpini, sottolineando il legame profondo tra la città di Varese, i suoi reparti in armi e i tanti volontari impegnati oggi nel servizio alla comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
BarbaraFede su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Viacolvento su Sosta selvaggia sulla Superstrada di Malpensa, 61 sanzioni per gli "aspettoni"
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.