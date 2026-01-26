Varese News

Tempo libero

Gli alpini di Varese hanno celebrato la Giornata nazionale della memoria

La cerimonia, avvenuta al Parco Cenci – “Bosco dei Poeti”, in via Cenci, laterale di via del Carso, ha coinvolto istituzioni e scuole

celebrazione 2026

Il gruppo Alpini di Varese ha celebrato la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini con una cerimonia al Parco Cenci – “Bosco dei Poeti”, in via Cenci, laterale di via del Carso a Varese. L’appuntamento, questa mattina alle 10.30, ha  coinvolto cittadini e scolaresche, chiamati a ricordare insieme i caduti in terra di Russia.

La cerimonia ha previsto l’alzabandiera e la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento che intitola il parco a Nelson Cenci, figura simbolo degli Alpini varesini.

«È stata una cerimonia semplice ma sentita – spiegano dal gruppo Alpini – un momento di raccoglimento e di trasmissione della memoria alle nuove generazioni».

L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale dedicato al corpo degli Alpini, sottolineando il legame profondo tra la città di Varese, i suoi reparti in armi e i tanti volontari impegnati oggi nel servizio alla comunità.

celebrazione 2026

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.