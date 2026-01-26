Gli alpini di Varese hanno celebrato la Giornata nazionale della memoria

Il gruppo Alpini di Varese ha celebrato la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini con una cerimonia al Parco Cenci – “Bosco dei Poeti”, in via Cenci, laterale di via del Carso a Varese. L’appuntamento, questa mattina alle 10.30, ha coinvolto cittadini e scolaresche, chiamati a ricordare insieme i caduti in terra di Russia.​

La cerimonia ha previsto l’alzabandiera e la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento che intitola il parco a Nelson Cenci, figura simbolo degli Alpini varesini.

«È stata una cerimonia semplice ma sentita – spiegano dal gruppo Alpini – un momento di raccoglimento e di trasmissione della memoria alle nuove generazioni».

L’iniziativa si inserisce nel calendario nazionale dedicato al corpo degli Alpini, sottolineando il legame profondo tra la città di Varese, i suoi reparti in armi e i tanti volontari impegnati oggi nel servizio alla comunità.