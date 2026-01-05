Varese News

Gorla Minore festeggia l’Epifania: tombolata in parrocchia e magia all’Auditorium

Il Comune di Gorla Minore invita le famiglie allo spettacolo dell'Alchimista delle Meraviglie tra effetti led e baby dance dopo i classici festeggiamenti parrocchiali

Un inizio d’anno ricco di appuntamenti quello che attende la comunità di Gorla Minore, tra celebrazioni religiose, momenti conviviali e spettacoli di magia dedicati ai più piccoli. Il calendario delle festività si chiude con il tradizionale omaggio all’Epifania e prosegue pochi giorni dopo con una serata all’insegna dello stupore presso l’Auditorium comunale.

La festa dell’Epifania tra preghiera e tombolata

Il primo appuntamento è fissato per martedì 6 gennaio a cura dell’Unità Pastorale Gorla Minore – Prospiano. La giornata inizierà alle ore 15.30 presso la chiesa di San Lorenzo, dove si terrà il momento di preghiera e il tradizionale bacio a Gesù Bambino.

La festa si sposterà poi, a partire dalle ore 16.00, nei locali del Salone San Carlo. Qui i cittadini sono invitati a partecipare alla tradizionale tombolata, un momento classico di aggregazione che si concluderà con una merenda offerta a tutti i presenti.

Magia e bolle giganti all’Auditorium

Le iniziative non si fermano al 6 gennaio. Il fine settimana successivo, sabato 10 gennaio alle ore 20.30, l’Auditorium «Peppo Ferri» di via Roma 83 ospiterà lo spettacolo «L’Alchimista delle Meraviglie». Si tratta di un evento a ingresso gratuito patrocinato dal Comune di Gorla Minore, pensato per trasportare i bambini e le loro famiglie in un mondo di risate e incanto.

Uno spettacolo per tutta la famiglia

Protagonisti della serata saranno l’Alchimista e la sua assistente, impegnati in un viaggio alla scoperta della magia interiore. Il programma dello show promette grandi emozioni con bolle giganti, effetti led e piccoli trucchi magici. Non mancheranno momenti di interazione diretta con il pubblico e un grande finale a ritmo di baby dance per ballare tutti insieme.

Pubblicato il 05 Gennaio 2026
