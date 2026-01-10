Guasto alla linea ferroviaria a Legnano: pesanti disagi per i viaggiatori
Per limitare i disagi ai viaggiatori, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivo tra Busto Arsizio e Parabiago, tratto particolarmente colpito dalle criticità
Mattinata difficile per la circolazione ferroviaria sull’asse del nord-ovest lombardo. Dalla mattina di oggi, 10 gennaio 2026, a partire dalle il traffico ferroviario risulta fortemente rallentato a causa di un guasto alla linea ferroviaria nella stazione di Legnano.
Il problema sta causando ritardi significativi, variazioni di percorso e cancellazioni di treni, con ripercussioni su diverse direttrici strategiche per la mobilità di chi si serve dei treni per spostarsi. In particolare, i disagi stanno interessando le seguenti linee: Luino – Gallarate – Milano; Domodossola – Gallarate – Milano; Porto Ceresio – Varese – Milano.
I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono attualmente al lavoro per il ripristino dell’infrastruttura, ma al momento la circolazione resta irregolare.
Per limitare i disagi ai viaggiatori, è stato attivato un servizio di autobus sostitutivo tra Busto Arsizio e Parabiago, tratto particolarmente colpito dalle criticità.
I passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio treno prima di mettersi in viaggio consultando l’APP ufficiale o il sito web, nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”, dove vengono forniti aggiornamenti costanti sull’andamento della circolazione.
