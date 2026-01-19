Varese News

Il battesimo ortodosso nel lago di Ghirla: fede e tradizione sfidano il gelo delle acque

Diversi fedeli hanno scelto di immergersi nel lago, rinnovando un rito che si ripete da anni e che rappresenta un atto di purificazione, rinascita e rinnovamento della fede. Nel 2017 il tuffo tra i ghiacci, le immagini

Il battesimo ortodosso nelle acque gelate di Ghirla

Come ogni anno, anche oggi, 19 gennaio, le acque del lago di Ghirla hanno fatto da scenario al tradizionale battesimo ortodosso, una celebrazione che richiama fedeli e curiosi e che unisce spiritualità, coraggio e profondo significato simbolico. Una data non casuale: per le Chiese ortodosse è la festa del Battesimo di Gesù nel fiume Giordano, uno dei momenti più solenni del calendario liturgico.

Nonostante il freddo intenso e l’acqua gelida, diversi fedeli hanno scelto di immergersi nel lago, rinnovando un rito che si ripete da anni e che rappresenta un atto di purificazione, rinascita e rinnovamento della fede. Il silenzio del pomeriggio in mezzo alle betulle in località “Eden“, rotto solo dalle preghiere e dal canto liturgico, ha accompagnato una cerimonia carica di suggestione, resa ancora più intensa dalle condizioni climatiche tipiche dell’inverno (Foto: “Salvo“).

L’immersione nelle acque fredde non è una prova di resistenza fine a se stessa, ma un gesto dal forte valore spirituale. Secondo la tradizione ortodossa, l’acqua benedetta in questo giorno diventa simbolo della grazia divina e del rinnovamento dell’anima. Entrare nel lago significa abbandonare il vecchio per rinascere, seguendo l’esempio di Cristo.

Il battesimo ortodosso fra il ghiaccio del lago

Nel corso degli anni, il battesimo ortodosso al lago di Ghirla si è svolto anche in condizioni estreme. In alcuni inverni particolarmente rigidi, la celebrazione ha avuto luogo con la superficie del lago parzialmente o completamente ghiacciata, rendendo necessario aprire un varco nel ghiaccio per consentire l’immersione dei fedeli. Un’immagine potente, che ha contribuito a rendere questo appuntamento ancora più emblematico e conosciuto.

Attorno al rito, come di consueto officiato da padre Vladimir Khomenko, si è raccolta una comunità composta non solo da fedeli ortodossi, ma anche da residenti e visitatori, attratti dalla forza simbolica di una tradizione che, anno dopo anno, si rinnova senza perdere il suo significato profondo. Un momento di fede vissuto all’aperto, a contatto con la natura, che trasforma il lago di Ghirla in un luogo di incontro tra spiritualità, cultura e memoria collettiva.

19 Gennaio 2026
