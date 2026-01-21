Il Centro comune di ricerca di Ispra inaugura il semestre cipriota

Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea a Ispra ospita, venerdì 23 gennaio, la cerimonia ufficiale di inaugurazione del nuovo semestre culturale del sito.

L‘evento è legato alla presidenza del Consiglio dell’Unione europea che, per i prossimi mesi, sarà affidata alla Repubblica di Cipro. La manifestazione avrà inizio alle 12 nella piazza esterna del centro, in corrispondenza del spazio visitatori Europa Science Experience. (nella foto d’archivio relativa al semestre polacco)

Il programma istituzionale prevede il passaggio di testimone tra Carina Røhl Søberg, per il semestre danese (nella foto sotto), e Marios Avraamides, per quello cipriota. Seguirà la cerimonia dell’alzabandiera dei due Paesi e i discorsi ufficiali tenuti dall’Ambasciatore della Repubblica di Cipro in Italia, Yiorgos Christofides, e dalle altre autorità presenti. Durante l’incontro, i rappresentanti ciprioti illustreranno i temi prioritari della presidenza entrante, che guiderà la prima parte della nuova fase istituzionale delle comunità europee.

Ad accogliere gli ospiti sarà il Direttore responsabile della gestione del sito JRC di Ispra, Laurent Jerrige. Tra le autorità attese figurano il console onorario di Cipro a Milano Federica Villa, la coordinatrice della Rappresentanza della Commissione europea a Milano Claudia Colla, il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e la Sindaca di Ispra Rosalina Di Spirito. Parteciperanno inoltre il Colonnello Marco Gagliardo e il Generale Giuseppe Coppola, rispettivamente comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Al termine della cerimonia è previsto un rinfresco con musica e specialità enogastronomiche cipriote.