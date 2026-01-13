Il concerto d’inizio anno apre il 2026 di Cassano Magnago

Come ogni anno, il Cinema Teatro Auditorio di Cassano Magnago ospita il Concerto di Inizio Anno 2026, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 21.00. L’appuntamento, promosso dall’assessorato alla Cultura della Città di Cassano Magnago con il sostegno di Anbima APS – Presidenza provinciale di Varese, rappresenta un momento ormai consolidato della vita culturale cittadina.

Protagonista della serata sarà il Corpo Musicale Cassanese, diretto dal maestro Mauro Donadini, con la partecipazione dei ragazzi del corso allievi, a testimonianza dell’attenzione rivolta alla formazione musicale e al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Il programma musicale attraverserà generi e stili diversi, proponendo un repertorio che spazia dalla musica classica a quella contemporanea e popolare. In scaletta brani di Sheldon, Earth Wind & Fire, Michael Jackson, Dvořák, Reineke, Sweny, Mozart, Vinson, Lecuona e Rodrigo, per una serata pensata per un pubblico ampio e trasversale.

L’ingresso è libero, con biglietto invito.

La prenotazione dei biglietti è possibile presso Città di Milano Abbigliamento-Moda-Mercerie in via San Giulio 79, la Cartoleria Lo Scarabocchio di Arru E. in via San Pio X 79, il Fiorista Locatelli in via IV Novembre 39, oltre che direttamente al Cinema Teatro Auditorio nei giorni e negli orari di apertura degli spettacoli.

Nel corso della serata, oltre al concerto, è previsto anche un momento istituzionale: verranno premiati i vincitori dei concorsi natalizi promossi dal Comune, ovvero “Vetrine di Natale”, “La città dei Presepi” e “Decorazioni di Natale”.