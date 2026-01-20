“Il passato che interroga il presente”: il Comune di Gallarate celebra il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria, il Comune di Gallarate promuove un incontro pubblico di riflessione e approfondimento, sotto il titolo “La Giornata della Memoria oggi: il passato che interroga il presente”. L’appuntamento è in programma lunedì 27 gennaio alle ore 18.30 alla Sala comunale Ex Scuderie Martignoni, in via Venegoni 3.

L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle Attività Formative retto da Claudia Mazzetti, si propone di offrire uno spazio di confronto sul significato attuale della memoria storica, a partire dalla tragedia della Shoah, interrogandone le ricadute culturali, civili e politiche nel mondo contemporaneo.

A intervenire saranno Emanuel Segre Amar, presidente del Gruppo Sionistico Piemontese, e Antonio Maria Orecchia, professore di Storia contemporanea all’Università degli Studi dell’Insubria. A condurre e moderare l’incontro sarà il giornalista Matteo Inzaghi, direttore di Rete55.

«Non è solo un momento di ricordo, ma anche un tentativo di attualizzare con uno sguardo odierno» dice l’assessora Claudia Mazzetti, che sottolinea il «grande valore degli ospiti che interverranno», il professor Orecchia «che ha una conoscenza profonda del tema» e Segre Amar «presidente del Gruppo Sionistico del Piemonte, che porterà il punto di vista ebraico».

Emanuel Segre Amar, presidente del Gruppo Sionistico Piemontese, è da anni impegnato nella promozione della memoria della Shoah e nella diffusione della cultura ebraica e dei valori del sionismo. Interviene frequentemente in incontri pubblici, scuole e contesti istituzionali, affrontando i temi dell’antisemitismo, dell’identità ebraica e del rapporto tra storia e attualità.

Antonio Maria Orecchia è professore di Storia contemporanea all’Università degli Studi dell’Insubria: studioso dei totalitarismi del Novecento, della storia politica e istituzionale italiana ed europea e dei processi di costruzione della memoria storica. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e svolge un’intensa attività di divulgazione storica.

In occasione del Giorno della Memoria, oltre alla celebrazione curata dal Comune, sono previste anche altre iniziative, tra cui anche la “camminata della memoria”, promossa dalle sezioni cittadine di Anpi e Associazione Mazziniana Italiana, che toccherà le tre “pietre d’inciampo” in città, che ricordano due donne uccise in odio antisemita e un oppositore politico assassinato a Mauthausen.