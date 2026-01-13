Varese News

Il “Pedibus” di Luvinate riparte: dal 19 gennaio volontari e alunni in cammino verso la scuola

Il progetto attivato in paese ha compreso anche un incontro con la referente ticinese di Pedibus Svizzera e un incontro con una psicologa specializzata in cammini di gruppo

Sta per ripartire, a Luvinate, il progetto Pedibus aperto agli alunni della scuola primaria che coinvolge – ogni due settimane – un nutrito gruppo di bambini e famiglie del territorio. Una iniziativa nata per migliorare l’accessibilità alla scuola, ridurre il traffico, migliorare l’ambiente e incentivare buone pratiche di socialità.

Per rendere sempre più efficace il progetto, il Team Pedibus di Luvinate – di cui fanno parte insegnanti, volontari e rappresentanti del Comune – ha incontrato la referente per il Canton Ticino del Pedibus Svizzera. Un dialogo in cui sono state condivise buone prassi, esperienze e spunti legati a questo genere di iniziativa.

Un altro incontro formativo è stato invece organizzato a fine novembre con una psicologa esperta di gruppi di cammino. In quell’occasione ci si è focalizzati su un aspetto che talvolta viene dimenticato: «Il pedibus è sempre esistito». Nel senso che andare a scuola a piedi, accompagnati da amici e compagni di classe, è una circostanza che è sempre avvenuta fino a quando alcune condizioni sociali sono mutate e hanno reso necessario formalizzare questo servizio.

Il Pedibus attuale ha benefici che coinvolgono sia gli accompagnatori sia i bambini: i primi sono al centro di una rete di solidarietà e conoscenza, socializzazione, sostegno al senso di appartenenza ad una comunità; i secondi svolgono una piccola attività fisica quotidiana, migliorano le funzioni cognitive e di apprendimento, aumentano il proprio senso di autonomia e di comunità, apprendono meglio le regole e il senso di appartenenza a un gruppo reale.

Il Pedibus della Primaria “Pedotti” riprende dunque le proprie attività lunedì 19 gennaio: i bambini “viaggeranno” secondo tre direttrici, ovvero via Postale Vecchia, via Mazzorin e piazza del Telaio. Per aderire alle attività di volontariato è possibile segnalare la propria disponibilità scrivendo a segreteria@comune.luvinate.va.it

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Pubblicato il 13 Gennaio 2026
