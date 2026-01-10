Il questore di Monza dispone la chiusura di un bar di Vedano al Lambro a seguito di un’aggressione

Il 7 gennaio, personale della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Monza e Brianza ha eseguito la sospensione per sette giorni dell’attività di un esercizio pubblico di Vedano al Lambro, su disposizione del Questore Filippo Ferri ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il provvedimento trae origine da un intervento avvenuto nelle prime ore del 1° novembre, quando una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri è intervenuta presso il locale per una violenta aggressione ai danni di un giovane avventore, colpito ripetutamente da più persone all’interno dell’esercizio pubblico.

La vittima è stata successivamente visitata presso una struttura sanitaria, riportando lesioni con prognosi di 14 giorni.

Gli accertamenti effettuati dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno evidenziato la gestione della serata quale evento di intrattenimento in occasione di Halloween, svolto senza le previste comunicazioni e autorizzazioni richieste dalla normativa per questo tipo di attività nei locali pubblici.

È emerso inoltre che il personale del locale non ha attivato tempestivamente i soccorsi né contattato le forze dell’ordine durante i fatti.

In considerazione delle criticità riscontrate e al fine di evitare il ripetersi di situazioni analoghe, il Questore ha disposto la chiusura temporanea del locale per sette giorni.