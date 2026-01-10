Il viaggio e le “connessioni inaspettate” di Denis Falconieri, l’autore di guide sarà ospite a Materia

Durante un viaggio in Abruzzo per scrivere una guida turistica, Denis Falconieri racconta di essere stato fermato in strada dalla polizia per un controllo. Uno degli agenti, incuriosito dalla presenza di un forestiero, gli chiese della sua professione. «Abbiamo iniziato a chiacchierare e a darci del tu. Abbiamo scoperto la passione comune per la montagna. Ci siamo scambiati il numero. E qualche tempo dopo abbiamo fatto delle uscite in montagna insieme».

È così che il lavoro di Denis Falconieri lo porta a creare connessioni inaspettate.

Giornalista e autore, da vent’anni viaggia per vivere. Scrive guide turistiche per Lonely Planet, casa editrice fondata in Australia, le cui edizioni italiane sono tradotte e pubblicate da EDT, a Torino. Per Falconieri, viaggiare significa soprattutto creare relazioni. È un’idea di viaggio che ribalta la logica del turismo di consumo alimentato dai social media.

«Non consumare e basta, ma far sì che il nostro viaggio sia un valore aggiunto per i posti che visitiamo», spiega, sottolineando l’importanza di sostenere l’economia locale e di valorizzare i rapporti umani e i prodotti artigianali del territorio. Falconieri racconta l’emozione di quando ha iniziato la sua carriera nell’editoria nel 2000, lavorando per la rivista di fotografia naturalistica e viaggi Oasis. Una vera e propria “scuola“ formativa, dove si occupava di ogni aspetto della produzione: dall’impaginazione alla scrittura degli articoli. In quel periodo studiava giurisprudenza senza grande convinzione e ha capito che l’editoria era l’ambito in cui voleva investire per il proprio futuro professionale. Oggi è specializzato nel settore outdoor. Scrive di ciclismo, trekking e montagna, trasformando le passioni personali in una professione. L’ingresso nel mondo di Lonely Planet è avvenuto alla fine del 2016.

La casa editrice cercava un autore che conoscesse a fondo l’ambiente montano per inserire in catalogo una guida sulle Dolomiti. «Da quel momento, ho pubblicato circa 25 guide,» racconta l’autore. Il suo lavoro consiste nel viaggiare per testare personalmente le esperienze che descrive, mappare territori e selezionare e trasformare le informazioni in consigli per il lettore. Svolge le sue ricerche senza rivelare la propria attività ad albergatori o ristoratori.

«Serve a garantire l’indipendenza e l’imparzialità. è diverso dal lavoro del travel creator, che spesso è pagato o ospitato dalle destinazioni per promuoverle». Secondo Falconieri, nel contesto attuale in cui siamo costantemente «inondati di foto di qualunque cosa» attraverso i social media, il valore di un viaggio non risiede più nel semplice oggetto della visita, ma nel modo in cui si arriva a una meta, nell’attesa e nella fatica che rendono l’esperienza stessa più gratificante. Afferma: «Il suggerimento che mi sento di dare è di pensare non più al cosa si va a vedere, ma al come si va a vederlo.»

Questa visione si pone in netta contrapposizione a quello che l’autore definisce turismo mordi e fuggi tipico di chi arriva in massa, ad esempio tramite le navi da crociera, consumando i luoghi in modo rapido e superficiale. Per Falconieri, il viaggio autentico è dunque quello che privilegia la lentezza e la consapevolezza, trasformando il tragitto e l’attesa in parti integranti della bellezza del luogo visitato, ed evitando che l’esperienza si riduca a un semplice atto di “consumo“ visivo, asettico e privo di coinvolgimento.

Ospite a Materia lunedì 11 gennaio alle ore 21, Denis Falconieri presenterà la nuova guida Alpi. On the road.