In Villa Comerio a Busto si gioca: al via i “Ludo pomeriggi” aperti a tutti
La Comunità disabili Villa Comerio e la Ludoteca Altomilanese organizzano incontri di gioco da tavolo nella comunità alloggio di via Palestro. Le info
A Busto Arsizio la Comunità disabili “Villa Comerio”, gestita dalla Cooperativa sociale Codess, in collaborazione con LAM – Ludoteca Altomilanese, organizza l’iniziativa “Vieni a giocare in Villa Comerio!”, una serie di ludo pomeriggi aperti alla cittadinanza.
Gli incontri si svolgeranno nella comunità alloggio di via Palestro 16. I partecipanti potranno portare i propri giochi in scatola oppure utilizzare i giochi di società messi a disposizione dagli organizzatori. L’ingresso è libero e gratuito. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto.
Le date in programma sono:
– sabato 7 febbraio
– sabato 14 marzo
– sabato 11 aprile
tutti dalle 14.30 alle 16.00. Non è necessaria la prenotazione.
Per informazioni è possibile contattare il numero 366 774 7924, anche tramite messaggio WhatsApp.
La Comunità Villa Comerio, che accoglie sei ragazze e quattro ragazzi, segnala inoltre la ricerca di volontari e volontarie disponibili a dedicare parte del proprio tempo agli ospiti della struttura.
