In Villa Comerio a Busto si gioca: al via i “Ludo pomeriggi” aperti a tutti

A Busto Arsizio la Comunità disabili “Villa Comerio”, gestita dalla Cooperativa sociale Codess, in collaborazione con LAM – Ludoteca Altomilanese, organizza l’iniziativa “Vieni a giocare in Villa Comerio!”, una serie di ludo pomeriggi aperti alla cittadinanza.

Gli incontri si svolgeranno nella comunità alloggio di via Palestro 16. I partecipanti potranno portare i propri giochi in scatola oppure utilizzare i giochi di società messi a disposizione dagli organizzatori. L’ingresso è libero e gratuito. I minorenni devono essere accompagnati da un adulto.

Le date in programma sono:

– sabato 7 febbraio

– sabato 14 marzo

– sabato 11 aprile

tutti dalle 14.30 alle 16.00. Non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 366 774 7924, anche tramite messaggio WhatsApp.

La Comunità Villa Comerio, che accoglie sei ragazze e quattro ragazzi, segnala inoltre la ricerca di volontari e volontarie disponibili a dedicare parte del proprio tempo agli ospiti della struttura.