Incidente a Busto Arsizio in corso XX Settembre, coinvolti anche due minori di 14 e 17 anni

Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone: oltre ai due ragazzini anche due uomini di 48 e 50 anni. Rilievi delle forze dell'ordine sul posto per la dinamica

Incidente stradale mercoledì mattina a Busto Arsizio. Erano circa le 7.10 quando in corso XX Settembre, zona centrale, si è verificato uno scontro tra due autovetture per cause ancora in fase di accertamento.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone: due minorenni, di 14 e 17 anni, e due uomini di 48 e 50 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, la Polizia locale di Busto Arsizio e i mezzi di soccorso sanitario di Soreu Laghi.

Due ambulanze di base hanno preso in carico i feriti: i codici di gravità sono gialli e verdi.  Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso, così come i rilievi da parte della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la circolazione nella zona, che ha subito temporanei rallentamenti.
Pubblicato il 14 Gennaio 2026
TAG ARTICOLO

