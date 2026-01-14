Incidente a Busto Arsizio in corso XX Settembre, coinvolti anche due minori di 14 e 17 anni
Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone: oltre ai due ragazzini anche due uomini di 48 e 50 anni. Rilievi delle forze dell'ordine sul posto per la dinamica
Incidente stradale mercoledì mattina a Busto Arsizio. Erano circa le 7.10 quando in corso XX Settembre, zona centrale, si è verificato uno scontro tra due autovetture per cause ancora in fase di accertamento.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone: due minorenni, di 14 e 17 anni, e due uomini di 48 e 50 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese, la Polizia locale di Busto Arsizio e i mezzi di soccorso sanitario di Soreu Laghi.
Due ambulanze di base hanno preso in carico i feriti: i codici di gravità sono gialli e verdi. Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso, così come i rilievi da parte della Polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e gestire la circolazione nella zona, che ha subito temporanei rallentamenti.
(immagine di repertorio)
