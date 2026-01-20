Varese News

Incidente all’alba sull’Autolaghi, code tra Busto Arsizio e Origgio

Due vetture coinvolte in uno scontro alle 6,30 di martedì: fino a 4 chilometri di coda per chi viaggia verso Milano (foto di repertorio)

Mattinata difficile per i pendolari del Varesotto diretti a Milano in automobile. A causa di un incidente avvenuto di buon mattino, si registrano infatti code piuttosto corpose nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Origgio Ovest. (foto di repertorio)

Secondo la società di gestione delle Autostrade, in direzione Sud si è formata una coda fino a 4 chilometri, causata dallo scontro tra due autovetture avvenuto poco dopo le 6,30 di martedì mattina, 20 gennaio. Il personale sanitario ha soccorso due uomini, di 43 e 54 anni, le cui condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Sempre le Autostrade consigliano di utilizzare l’entrata di Saronno (sulla A9) per chi deve recarsi a Milano, oppure l’uscita a Busto Arsizio sulla A8 per chi proviene da Varese.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
