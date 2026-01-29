Innamorarsi da bambini come Celestino e Berenice per il ciclo Favole a merenda

Domenica 1 febbraio alle 16.30 in sala Triacca ad Azzate il racconto drammatizzato a cura della cantastorie Liliana Maffei seguito da laboratorio e merenda

Anche fra i bambini possono nascere legami speciali. Lo racconta bene la storia di Celestino e Berenice, protagonisti della Favola a merenda di domenica 1 febbraio alle 16.30 in Sala Triacca ad Azzate.

Un racconto drammatizzato dalla cantastorie Liliana Maffei e arricchito dalle illustrazioni di Luca Vanoli per svelare ai piccoli spettatori scoprire di una magia nata tra Celestino e Berenice.

A seguire un laboratorio a tema e una gustosa merenda per tutti i piccoli partecipanti.

Il ciclo Favole a Merenda è proposto dalla Pro Loco di Azzate e curato dalla Piccola Compagnia Instabile.

La Sala Triacca è in via Volta 26, ad Azzate

Prenotazione obbligatoria ai numeri 339 6178572 (Liliana) oppure 340 5079560 (Arianna).