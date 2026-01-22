Just On Business apre una nuova filiale a Milano: metalmeccanica, logistica e horeca i settori più forti

Just On Business SpA, Agenzia per il Lavoro attiva in Italia da oltre vent’anni e parte del Gruppo Openjobmetis, annuncia l’apertura di una nuova filiale a Milano, in viale Monte Nero 15 a un passo dalla centralissima Porta Romana.

La scelta di Milano non è casuale. Cuore pulsante del sistema economico nazionale, la città rappresenta un contesto capace di offrire opportunità di crescita e realizzazione professionale a profili di ogni livello: dal primo ingresso nel mondo del lavoro ai percorsi di reinserimento, fino allo sviluppo di carriere già strutturate.

È proprio in questo contesto che Just On Business ha scelto di rafforzare la propria presenza aprendo una nuova filiale concepita come uno spazio orientato all’ascolto e al dialogo.

«Milano è una città che conosciamo bene e che consideriamo strategica per il nostro sviluppo – spiega Andrea Cappellini, National Project Leader -. Già nei primi giorni di apertura abbiamo registrato numerosi ingressi spontanei, nonostante la sede fosse ancora in fase di allestimento. Un segnale chiaro che conferma il bisogno di punti di riferimento affidabili».

In questo percorso, un ruolo centrale è svolto dalla formazione continua: le imprese incontrano infatti sempre più spesso difficoltà nel trovare profili con competenze tecniche adeguate. Per questo Just On Business affianca all’attività di selezione un’offerta strutturata di percorsi formativi gratuiti, pensati per consentire ai candidati di acquisire o aggiornare le competenze necessarie non solo per entrare nel mondo del lavoro, ma per rimanerci in modo stabile e consapevole.

«In un contesto sempre più digitalizzato, Just On Business continua a mettere al centro la dimensione umana – aggiunge Cappellini -. Il colloquio in presenza resta per noi uno strumento fondamentale per costruire relazioni autentiche, andando oltre i curricula. È anche da questo approccio che nasce un rapporto di fiducia duraturo: la soddisfazione di chi trova un’opportunità professionale si traduce spesso in un passaparola positivo e in piccoli, ma significativi, gesti di riconoscenza (anche solo un vassoio di pasticcini!) che raccontano il valore del lavoro svolto quotidianamente».

La filiale è attualmente alla ricerca di diverse figure professionali, in particolare profili tecnici e specializzati come addetti alla metalmeccanica, montatori, operatori della logistica e addetti al picking, non solo su Milano ma anche nella provincia di Varese e Como (Turate, Tradate, Solbiate Arno). Sono inoltre disponibili opportunità per profili generici, soprattutto nei settori Ho.Re.Ca. e aziende alimentari. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum all’indirizzo milanomontenero@jobspa.it. Tutti gli annunci di lavoro sono consultabili sul sito www.jobspa.it.

L’inaugurazione della nuova sede milanese di Just On Business si terrà il 28 gennaio alle ore 18, presso la filiale di viale Monte Nero 15.

JOB Just on Business in sintesi

JOB Just on Business è un’Agenzia per il Lavoro con 20 anni di esperienza su scala nazionale e una rete di unità operative attiva su tutto il territorio nazionale con l’obiettivo di essere un punto di riferimento per disoccupati, dipendenti e aziende in un mercato del lavoro in costante evoluzione, fornendo soluzioni attuali ed efficaci, basate su trasparenza, correttezza e competenza e impegnandosi al contempo per uno sviluppo sostenibile e secondo una logica di responsabilità sociale d’impresa formalizzato nelle Politiche Aziendali e concretizzato nell’adozione di un Codice Etico. JOB Just on Business è entrata a far parte dell’Agenzia per il Lavoro Openjobmetis SpA nel gennaio 2024.