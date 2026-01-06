La Befana arriva anche in ospedale: sorrisi e dolci nei reparti pediatrici del Varesotto
Come ogni anno, grazie a In ponte del sorriso, la magia dell’Epifania ha raggiunto i bambini ricoverati negli ospedali della provincia grazie ai volontari, ai Vigili del Fuoco e alle associazioni del territorio, portando calze, sorrisi e un po’ di leggerezza
Neppure il freddo, il gelo e una scopa ghiacciata hanno fermato la Befana. Anche quest’anno Il Ponte del Sorriso ha portato la tradizione dell’Epifania in tutti i reparti pediatrici della provincia di Varese, regalando un momento di gioia ai bambini ricoverati.
All’Ospedale Del Ponte la serata si è trasformata in una piccola avventura da fiaba. Nella notte del 6 gennaio, proprio quando mancavano le ultime tappe del suo lungo viaggio, la Befana ha trovato un imprevisto: il freddo intenso aveva ghiacciato la scopa, impedendole di spiccare il volo fino al quinto piano della Pediatria.
In suo soccorso sono arrivati i Vigili del Fuoco, insieme all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. Con l’autoscala, guidati dal comandante Ciro Bolognese, hanno accompagnato la Befana fino alla sala giochi, dove ad attenderla c’erano i piccoli pazienti e i volontari dell’associazione.
L’accoglienza è stata quella delle grandi occasioni: sorrisi, occhi pieni di stupore e tanta emozione. Ai bambini sono state consegnate le tradizionali calze, ricche di caramelle e cioccolatini, trasformando per qualche istante l’ospedale in un luogo di festa.
Riscaldata e pronta a ripartire, la Befana ha poi proseguito il suo giro al Pronto Soccorso Pediatrico e negli altri reparti della provincia. A Tradate e Busto Arsizio ad impersonarla sono stati i volontari de Il Ponte del Sorriso, mentre a Cittiglio l’iniziativa si è svolta con il supporto del Lions Club Luvinate Campo dei Fiori.
Missione compiuta: dolci, giochi e sorrisi per grandi e piccoli. E alla fine, stanca ma felice, la Befana ha potuto tornare a casa, mettere la scopa al caldo e concedersi un meritato riposo, lasciando dietro di sé una scia di magia e solidarietà.
