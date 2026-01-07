“La Casa del Giocattolo Solidale”: cinque anni di giochi, relazioni e sogni diventati realtà

Ha aperto il 2026 la nuova stagione de “La Materia del Giorno”, l’appuntamento quotidiano in diretta video di VareseNews, ospitando un volto noto e amato del mondo del volontariato varesino: Ivan Papaleo, fondatore e presidente de La Casa del Giocattolo Solidale.

Nel dialogo con il giornalista Tommaso Guidotti, Papaleo ha ripercorso la nascita e la crescita di una realtà che in pochi anni è diventata un punto di riferimento per decine di famiglie del territorio. Nata nel pieno della pandemia, da un semplice gesto di dono verso due bambini, oggi la Casa del Giocattolo coinvolge oltre 300 minori, offre attività educative, sportive e ricreative, e trasforma gli spazi confiscati alla criminalità in luoghi di gioia e riscatto.

Tra i progetti raccontati in diretta: la Giocoteca sociale di via Merini (bene sequestrato alla criminalità organizzata e assegnato dal Comune di Varese all’associazione), il centro estivo all’aperto di Bregazzana, il Dreaming Team (la squadra di minibasket diventata un simbolo di integrazione), la scuola di italiano per mamme, l’orto didattico, i corsi di yoga e danza, le vacanze, le escursioni e molto altro. Il tutto grazie all’impegno di oltre 50 volontari, tra cui insegnanti, allenatori, adolescenti in PCTO e sostenitori da tutta la città.

Un’associazione che cresce e che è pronta a nuove sfide: un pulmino è stato appena acquistato per facilitare le attività sul territorio e un nuovo spazio più ampio potrebbe presto diventare realtà, come accennato dallo stesso Papaleo in conclusione di puntata.

Nel frattempo proseguono le raccolta fondi tramite diverse iniziative, come quella denominata de “i Cuccioli Solidali”, peluche recuperati e adottabili con donazioni, e attraverso la partecipazione della comunità locale, sempre attiva e generosa. QUI per saperne di più sulle donazioni a La Casa del Giocattolo Solidale.

La puntata è disponibile in streaming su YouTube e sui canali social di VareseNews.

Scopri di più su:

www.casadelgiocattolosolidale.it

Facebook

Instagram