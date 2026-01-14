La fanfara alpina della Banda di Capolago accompagnerà la Fiamma Olimpica a Varese

La Banda di Capolago, che è anche fanfara alpina, accompagnerà il passaggio della Fiamma Olimpica a Varese, portando lungo il percorso cittadino le note delle marce e un forte richiamo alla tradizione musicale del territorio.

A raccontare i dettagli della partecipazione è il presidente Marco Ambrosetti: «La banda di Capolago, nella veste di fanfara alpina, ruolo che ricopre dal 2005, accompagnerà gli atleti. Noi saremo sul percorso in piazza Montegrappa a Varese per il passaggio della fiamma olimpica, l’organizzazione ci ha chiesto di suonare qualcosa del territorio, sarà una esibizione di marce». La fanfara alpina della Banda di Capolago sarà una formazione numerosa e compatta: «Saremo presenti una quarantina di musicisti», ribadisce il presidente. Il passaggio della staffetta olimpica in quella zona è previsto «verso le 19 di sera».

Per la Banda di Capolago si tratta di un ritorno su eventi di respiro internazionale: «Abbiamo già partecipato anche ai mondiali di ciclismo del 2008 e siamo orgogliosi di seguire con la nostra musica la fiamma olimpica, un altro evento di rilevanza mondiale». Non manca infine un ringraziamento per l’opportunità ricevuta: «Ringraziamo chi ci ha voluti a questo importante evento: il Comune di Varese e il comitato organizzatore del tour della fiaccola, oltre a tutti coloro che ci sostengono durante tutto l’anno».

La Banda di Capolago è un’istituzione storica del territorio «Parliamo di una realtà che lo scorso anno ha celebrato i cento anni di attività, un secolo di musica, impegno civile e presenza costante sul territorio», ricorda Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «E’ una vera istituzione locale che custodisce tradizioni, crea legami sociali e rappresenta e ha rappresentato il nostro territorio anche in eventi di rilevanza mondiale. Cultura, volontariato e identità locale siano elementi essenziali per lo sviluppo umano e sociale delle nostre comunità, tutte qualità che questa storica formazione musicale ha in sé».

La torcia olimpica partirà il 14 gennaio a Varese dalla Acinque Ice Arena attorno alle 18.40 e attraverserà viale Aguggiari, piazza Beccaria, corso Matteotti, piazza San Vittore, via Marconi, via Aldo Moro, via Medaglie d’Oro, via Manzoni, via Volta e piazza Montegrappa, per poi proseguire lungo via Sacco e fare ingresso ai Giardini Estensi, dove sono previste l’accensione del Braciere Olimpico e la celebrazione finale. Un percorso di circa due chilometri che unirà sport, musica e identità locale, con la fanfara alpina della Banda di Capolago chiamata con altre storiche istituzioni a rappresentare la città attraverso le marce e il suono solenne delle marce.

