La Gioeübia fa sorridere i bambini di Gorla Minore
Nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio, i bambini della Scuola dell’Infanzia San Carlo e Terzaghi sono stati accompagnati dalle maestre e educatrici a guardare il fantoccio della Gioeubia che sarà dato alle fiamme questa sera
Visi stupiti, commenti e borbottii entusiasti: la tradizione della Gioeübia piace a tutti, adulti e bambini.
Nel pomeriggio di giovedì 29 gennaio i piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia San Carlo e Terzaghi sono stati accompagnati ad ammirare il fantoccio della Gioeübia 2026, che a Gorla Minore quest’anno è stato “dedicato” ai brutti regali del 2025: guerra, siccità, frane e alluvioni.
Oltre ad ammirare il bel lavoro dei volontari, impegnatisi a costruire “la vecchia”, i bambini hanno potuto ascoltare il racconto di cosa rappresenti questo antico rito di origine contadina, che si tiene un po’ in tutta la pianura lombarda occidentale, fino al Piacentino.
A Gorla Minore il rogo sarà acceso alle 20.30; La serata offrirà tè, vin brulè, chiacchiere e dolci.
L’evento è organizzato da Comune, Pro Loco, Protezione Civile, Gruppo Alpini e Centro Musicale Carlo Ronzoni.
