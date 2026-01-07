Il gelo stringe il Varesotto: sole splendente ma temperature in picchiata

È un risveglio decisamente frizzante quello che ha accolto i varesini in queste ore, con la colonnina di mercurio che è scesa ben al di sotto dello zero termico. Se il sole splende alto e regala una luce cristallina sui nostri laghi e monti, l’aria che si respira è inequivocabilmente quella del pieno inverno, tagliente e asciutta. (foto di Francesco Scodro)

A confermare questa sensazione arriva il bollettino emesso dal Centro Geofisico Prealpino, che fotografa una situazione meteorologica dominata da correnti fredde. Per la giornata di oggi, mercoledì 7 gennaio, gli esperti prevedono bel tempo invernale su tutta la provincia. Il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con solo qualche nuvola passeggera che potrebbe fare capolino, specialmente sui rilievi alpini verso il tardo pomeriggio.

Ma è il termometro il vero protagonista di queste ore. I dati indicano temperature minime che oscillano tra i -6°C e i -1°C, valori che rendono tangibile il rischio di gelate, soprattutto nelle aree extraurbane e nei fondovalle più freddi. Anche durante le ore centrali della giornata non ci si scalderà molto: le massime faticheranno a superare i 3°C – 6°C. Un dettaglio significativo è lo zero termico, che si attesta a quote collinari, intorno ai 400 metri.

Lo scenario non cambierà di molto nemmeno per giovedì 8 gennaio. La giornata si preannuncia ancora in buona parte soleggiata, sebbene con il passare delle ore potrebbero transitare alcuni passaggi nuvolosi, in particolare verso sera. Attenzione, però, alle ore notturne: con il calare del sole e il persistere del freddo, potrebbero formarsi locali banchi di nebbia.

Anche per giovedì le temperature resteranno rigide, con minime che toccheranno ancora i -4°C (fino a 0°C nelle zone più riparate) e massime stazionarie tra i 3°C e i 6°C. Venerdì 9 gennaio sarà parzialmente soleggiato con nuvolosità irregolare. Visibilità localmente ridotta in pianura nelle ore notturne. Anche sabato 10 gennaio prevarrà il sole ma si annuncia vento forte da nord sui rilievi e a tratti favonio fin sulla pianura.