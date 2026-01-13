Varese News

La Provincia cerca sponsor per la cura del verde sulle piste ciclabili

Aperta la manifestazione di interesse da parte di Villa Recalcati e dedicata ad aziende del settore, interessate a fare da sponsor tecnico sulla rete delle ciclopedonali

Ciclopedonale del lago di Varese

La Provincia di Varese ha aperto una manifestazione d’interesse per individuare sponsor tecnici interessati alla manutenzione del verde lungo la Rete Ciclopedonale Provinciale. L’iniziativa, che prevede una collaborazione triennale, è rivolta a soggetti privati e scadrà il 19 gennaio 2026.

L’obiettivo è duplice: alleggerire i costi pubblici legati alla manutenzione ordinaria e incentivare la partecipazione di realtà private nel miglioramento del territorio, mantenendo però un rigido controllo per evitare ogni tipo di conflitto di interessi. La proposta si inserisce nel quadro delle linee di indirizzo per la “sostenibilità ambientale e ciclabilità”, recentemente approvate dal Consiglio provinciale.

«Questa apertura agli sponsor tecnici è una bella opportunità per contribuire al benessere della nostra Provincia – ha dichiarato Fabio Passera, consigliere delegato alle infrastrutture –. Cura e valorizzazione delle piste ciclabili sono essenziali non solo per chi utilizza quotidianamente questi percorsi, ma anche per promuovere una mobilità più sostenibile, migliorare la qualità ambientale e attrarre turismo lento e green».

L’avviso con tutte le specifiche tecniche e le modalità di partecipazione è pubblicato sulla pagina dedicata alla Rete Ciclopedonale Provinciale del Verde, accessibile dal sito della Provincia di Varese (QUI il link).

Pubblicato il 13 Gennaio 2026
