Busto Arsizio
La rassegna Primi Applausi a Busto Arsizio riparte da Gaber e De Andrè con Senti che musica!
Canzoni, pupazzi e un cantastorie di Orto teatro nello spettacolo per tutta la famiglia in programma domenica 11 gennaio alle 17 al Teatro S. G. Bosco
Il primo appuntamento del 2026 con la stagione teatrale per famiglie Primi Applausi del Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio è per domenica 11 gennaio alle ore 17 con lo spettacolo Senti che musica!
Sul palco per l’occasione il cantastorie Fabio Scaramucci della compagnia Orto Teatro e i suoi pupazzi, con tante immagini ad accompagnarli sullo sfondo e canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, da intonare insieme al pubblico di grandi e piccini.
A teatro domenica si canta per raccontare De Andrè, Guccini e Gaber, parlando di pace, natura e poesia, intrecciando storie, biografie e canzoni indimenticabili.
Tra i titoli in repertorio Il vecchio e il bambino, Samarcanda, La ballata di Geordie e vere e proprie chicche, da Guarda come dondolo a Vengo anch’io? No, tu no.
Con Senti che musica si canta, si ride, si ascolta e si gioca. Il pubblico partecipa, si emoziona e si diverte “perchè anche il gioco, se fatto con il cuore, può diventare poesia in musica”.
Posto unico con biglietto a 7 euro.
Gratuito per i minori di 3 anni.
Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a prenotazione@arcadinoeteatro.com oppure 351 3751758.
Biglietteria aperta 1 ora prima inizio spettacolo — chi non ha prenotato può acquistare i biglietti direttamente in teatro (fino a esaurimento posti).