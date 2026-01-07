La rassegna Primi Applausi a Busto Arsizio riparte da Gaber e De Andrè con Senti che musica!

Il primo appuntamento del 2026 con la stagione teatrale per famiglie Primi Applausi del Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio è per domenica 11 gennaio alle ore 17 con lo spettacolo Senti che musica!

Sul palco per l’occasione il cantastorie Fabio Scaramucci della compagnia Orto Teatro e i suoi pupazzi, con tante immagini ad accompagnarli sullo sfondo e canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, da intonare insieme al pubblico di grandi e piccini.

A teatro domenica si canta per raccontare De Andrè, Guccini e Gaber, parlando di pace, natura e poesia, intrecciando storie, biografie e canzoni indimenticabili.

Tra i titoli in repertorio Il vecchio e il bambino, Samarcanda, La ballata di Geordie e vere e proprie chicche, da Guarda come dondolo a Vengo anch’io? No, tu no.

Con Senti che musica si canta, si ride, si ascolta e si gioca. Il pubblico partecipa, si emoziona e si diverte “perchè anche il gioco, se fatto con il cuore, può diventare poesia in musica”.

Posto unico con biglietto a 7 euro.

Gratuito per i minori di 3 anni.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a prenotazione@arcadinoeteatro.com oppure 351 3751758.

Biglietteria aperta 1 ora prima inizio spettacolo — chi non ha prenotato può acquistare i biglietti direttamente in teatro (fino a esaurimento posti).