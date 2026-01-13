La seconda edizione di “Gravel Circus” prenderà il via da Ispra
In cabina di regia per la prima frazione del circuito dedicato al gravel ci sarà il consolidato binomio composto da Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese
Domenica 12 aprile 2026 sarà la seconda edizione della gravel “724 Cup Bike Experience”, la prima delle sette prove della seconda edizione della challenge Gravel Circus, la manifestazione in prove multiple riservata ai
gravellisti che dopo l’esordio nel “fuoristrada lento” lo scorso anno si propone come uno dei punti di riferimento dell’attività nel 2026.
In cabina di regia per la prima frazione ci sarà il consolidato binomio composto da Società Ciclistica Orinese e Ciclovarese, tandem organizzativo che proporrà nel 2026 quattro eventi gravel, due dei quali inseriti nel contesto della challenge piemontese-lombarda Gravel Circus.
Il ristorante pizzeria 724 di Ispra di Michele Manganiello, con il suo angolo dedicato allo sport del pedale, è pronto ad accogliere i partecipanti alla seconda edizione della “724 Cup Bike Experience” con la manifestazione che proporrà un elegante e ricco ristoro finale. Due i percorsi previsti, di 50 e 70 chilometri, con alcuni passaggi tecnici e molti
interessanti scorci paesaggisti con il tracciato che toccherà i laghi che caratterizzano questa zona del medio Varesotto. «È per noi motivo di orgoglio poter aprire la serie di eventi legati al Gravel Circus 2026 – affermano gli organizzatori – abbiamo aderito con piacere ed entusiasmo all’invito dei promotori della manifestazione in più prove e cercheremo di dare la possibilità ai partecipanti di trascorrere una giornata nel segno della sana pratica sportiva non agonistica e del divertimento».
Oltre che sui canali di Gravel Circus è possibile avere informazioni scrivendo a Ciclovarese2022@gnail.com . Iscrizioni su ENDU: Gravel Circus
