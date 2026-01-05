L’Alto Varesotto risuona con “Paesaggi Sonori”: a Brezzo di Bedero il primo evento del 2026

La rassegna culturale Paesaggi Sonori riaccende i motori per il 2026. Dopo la pausa natalizia, il viaggio tra note e parole che attraversa l’Alto Varesotto riprende con un calendario fitto di appuntamenti che accompagneranno il pubblico fino alla fine di maggio. Da Cuvio a Maccagno, passando per Marchirolo e Brezzo di Bedero, la manifestazione proporrà un mix di musica classica, da camera, musica leggera e lezioni-concerto pensate per svelare i segreti dei grandi compositori e dei talenti dimenticati.

Luci e ombre a Brezzo di Bedero

Il primo appuntamento dell’anno è fissato per domenica 11 gennaio, alle ore 17, presso Casa Paolo a Brezzo di Bedero. Il maestro Adalberto Maria Riva terrà una lezione-concerto intitolata «Luci e Ombre». L’incontro esplorerà la “zona grigia” del repertorio occidentale, mettendo a confronto giganti come Beethoven e Schubert con autori contemporanei che, pur parlando la stessa lingua musicale, non hanno ottenuto la medesima fama. Il pubblico avrà l’occasione di scoprire le opere di Marianne Martinez o Joseph Woelfl, figure oggi meno note ma centrali nella Vienna dell’epoca.

Il maestro Riva, ricercatore instancabile con oltre venti CD pubblicati e una lunga carriera didattica tra il Conservatorio di Milano e la Svizzera, guiderà gli spettatori in un percorso di valorizzazione di queste figure oscurate dalla storia, tema che verrà poi approfondito in una seconda “puntata” a metà febbraio.

Cinema muto e grande sinfonica

Il mese di gennaio proseguirà con altri due eventi di rilievo. Sabato 17 gennaio, alle ore 21, il Teatro Comunale di Cuvio ospiterà una serata dedicata al cinema muto, rievocando atmosfere d’altri tempi. Sabato 31 gennaio, sempre alle 21, la rassegna si sposterà all’Auditorium Bruno Compagnoni di Maccagno per un prestigioso appuntamento in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano.

Paesaggi Sonori è un progetto ideato da Momenti Musicali in partenariato con la Pro Loco di Cuvio e l’Accademia Musicale Pietro Bertani di Luino, sostenuto da Fondazione Comunitaria del Varesotto e dai comuni coinvolti. Tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito, con la possibilità per i partecipanti di lasciare un’offerta per sostenere il futuro del progetto.