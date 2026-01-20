Varese News

Gallarate/Malpensa

L’associazione Mega di Albizzate dona un defibrillatore per tutti: è stato installato in piazza

Lo strumento sarà accompagnato da corsi di formazione aperti alla cittadinanza, organizzati in collaborazione con la Croce Rossa per diffondere le pratiche di primo soccorso

defibrillatore albizzate

Un gesto concreto per la salute e la sicurezza di tutti: l’associazione Mega, realtà giovanile attiva ad Albizzate, ha acquistato e donato al Comune un defibrillatore da esterno destinato all’uso pubblico. Uno strumento salvavita, completo di cabina illuminata e termoregolata, pensato per rimanere sempre accessibile e funzionante in ogni condizione climatica.

Un dono per la collettività

Il defibrillatore, costato circa 2.800 euro, è ora bene comunale e sarà installato sulla facciata del Municipio, nel lato che si affaccia verso l’area feste. Una posizione centrale e strategica: a pochi passi da piazza IV Novembre, dall’oratorio, dalla chiesa e dal parco, uno dei luoghi più frequentati del paese.

«Volevamo lasciare un segno tangibile per la comunità – spiegano i responsabili dell’associazione – uno strumento utile che può fare la differenza nei momenti di emergenza».

Corsi di primo soccorso aperti a tutti

Il progetto, però, non si ferma all’installazione del dispositivo. L’associazione Mega ha annunciato l’intenzione di organizzare durante l’anno corsi di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore, in collaborazione con la Croce Rossa, aperti alla cittadinanza.

Un’opportunità per sensibilizzare e formare i cittadini all’intervento in caso di emergenza, con l’obiettivo di creare una comunità sempre più pronta, informata e solidale.

defibrillatore albizzate

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.