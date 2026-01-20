L’associazione Mega di Albizzate dona un defibrillatore per tutti: è stato installato in piazza

Un gesto concreto per la salute e la sicurezza di tutti: l’associazione Mega, realtà giovanile attiva ad Albizzate, ha acquistato e donato al Comune un defibrillatore da esterno destinato all’uso pubblico. Uno strumento salvavita, completo di cabina illuminata e termoregolata, pensato per rimanere sempre accessibile e funzionante in ogni condizione climatica.

Un dono per la collettività

Il defibrillatore, costato circa 2.800 euro, è ora bene comunale e sarà installato sulla facciata del Municipio, nel lato che si affaccia verso l’area feste. Una posizione centrale e strategica: a pochi passi da piazza IV Novembre, dall’oratorio, dalla chiesa e dal parco, uno dei luoghi più frequentati del paese.

«Volevamo lasciare un segno tangibile per la comunità – spiegano i responsabili dell’associazione – uno strumento utile che può fare la differenza nei momenti di emergenza».

Corsi di primo soccorso aperti a tutti

Il progetto, però, non si ferma all’installazione del dispositivo. L’associazione Mega ha annunciato l’intenzione di organizzare durante l’anno corsi di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore, in collaborazione con la Croce Rossa, aperti alla cittadinanza.

Un’opportunità per sensibilizzare e formare i cittadini all’intervento in caso di emergenza, con l’obiettivo di creare una comunità sempre più pronta, informata e solidale.