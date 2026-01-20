L’associazione Mega di Albizzate dona un defibrillatore per tutti: è stato installato in piazza
Lo strumento sarà accompagnato da corsi di formazione aperti alla cittadinanza, organizzati in collaborazione con la Croce Rossa per diffondere le pratiche di primo soccorso
Un gesto concreto per la salute e la sicurezza di tutti: l’associazione Mega, realtà giovanile attiva ad Albizzate, ha acquistato e donato al Comune un defibrillatore da esterno destinato all’uso pubblico. Uno strumento salvavita, completo di cabina illuminata e termoregolata, pensato per rimanere sempre accessibile e funzionante in ogni condizione climatica.
Un dono per la collettività
Il defibrillatore, costato circa 2.800 euro, è ora bene comunale e sarà installato sulla facciata del Municipio, nel lato che si affaccia verso l’area feste. Una posizione centrale e strategica: a pochi passi da piazza IV Novembre, dall’oratorio, dalla chiesa e dal parco, uno dei luoghi più frequentati del paese.
«Volevamo lasciare un segno tangibile per la comunità – spiegano i responsabili dell’associazione – uno strumento utile che può fare la differenza nei momenti di emergenza».
Corsi di primo soccorso aperti a tutti
Il progetto, però, non si ferma all’installazione del dispositivo. L’associazione Mega ha annunciato l’intenzione di organizzare durante l’anno corsi di primo soccorso e di utilizzo del defibrillatore, in collaborazione con la Croce Rossa, aperti alla cittadinanza.
Un’opportunità per sensibilizzare e formare i cittadini all’intervento in caso di emergenza, con l’obiettivo di creare una comunità sempre più pronta, informata e solidale.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.