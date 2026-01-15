L’auto mal parcheggiata si muove e travolge la conducente a Cunardo

Ha parcheggiato la sua auto, ma il veicolo si è mosso, e il mezzo l’ha travolta. A rimanere ferita a Cunardo nel primo pomeriggio di giovedì è stata una donna di 43 anni soccorsa in codice giallo da ambulanza e automedica.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 15 in via San Francesco, nella zona Nord del paese, lontano dal centro storico. Una via che porta in alcune residenze raggiungibili da strade costeggiate dal verde e con dislivelli. La donna, secondo una prima ricostruzione, avrebbe parcheggiato la propria auto all’altezza del civico 3 per poi venire travolta dallo stesso veicolo.

Sul posto oltre al soccorso sanitario sono intervenuti anche i carabinieri di Luino e i vigili del fuoco che hanno partecipato alle operazioni di messa in sicurezza e soccorso. Il codice di intervento dei mezzi sanitari è giallo, di media entità: all’arrivo dei soccorritori la donna era cosciente. Una prima ipotesi è che il veicolo non avesse il freno a mano tirato e che la macchina a causa della pendenza abbia preso velocità, travolgendo la conducente.

Un fatto analogo a quello avvenuto mesi fa a Besozzo dove però a farne le spese non è stata la conducente pensi una passante. Quel giorno una donna scesa per una commissione in farmacia aveva lasciato la sua utilitaria in un parcheggio appena alla fine di una salita: il mezzo si è mosso e dopo una corsa in discesa di qualche decina di metri ha travolto con estrema violenza, uccidendola, una pensionata.